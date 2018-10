Plzeň slaví vznik republiky celý víkend, vystaví i originál Fidlovačky

Rukopis divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka, jehož součástí je i hymna Kde domov můj, je jeden z největších skvostů, který ukrývá plzeňský archiv.

Teď se na dva dny dostane na veřejnost. „Rukopis Tylovy hry s textem písně, která se později stala českou národní hymnou, je jedinečnou plzeňskou archivní kulturní památkou. Jsme hrdí na to, že máme takový skvost v našem archivu. Vystavovat jej můžeme jen výjimečně a oslavy výročí vzniku republiky považujeme za obzvlášť vhodnou příležitost,“ říká první náměstek primátora města Plzně Martin Baxa.

Zájemci si rukopis mohou prohlédnout v sobotu a v neděli na plzeňské radnici.

Už dnes sto let republiky oslaví v Plzni zpěvák Vojta Dyk. Na náměstí Republiky zazpívá od 18.30 hodin a vstup je zdarma. V sobotu se v DEPO2015 ve večerních hodinách odehraje swingový koncert Blue Star a Plzeňské filharmonie, jehož název je Děkuji, bylo to krásné!

O víkendu budou pro zájemce opět otevřeny galerie, muzea, zahrady a historické památky za symbolické vstupné či zcela zdarma. Například plzeňská radnice, Divadlo J. K. Tyla, Vodárna Plzeň, Zoologická a botanická zahrada, Pivovarské muzeum, Loosovy interiéry, Velká a Stará synagoga.

Oslavy vyvrcholí v neděli na náměstí T. G. Masaryka. V 10 hodin proběhne modlitba za republiku, o hodinu později bude folklorními soubory vysazena lípa republiky. V 18 hodin vyrazí od pomníku na náměstí Republiky lampionový průvod. Zakončí ho slavnostní ohňostroj.

Část Klatovské třídy bude kvůli tomu pro veškerou dopravu včetně tramvají uzavřena. Dále bude zakázáno parkování na centrálním náměstí a o celém víkendu nepůjde zaparkovat v Kopeckého a Smetanových sadech. Náměstí bude pro dopravu uzavřeno v neděli od 18 do 19.30 hodin.

Slaví se i v dalších městech na západě Čech. Výjimečně bude o víkendu otevřen také hrad Radyně a rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci. Lampionové průvody a ohňostroje jsou připravené v Rokycanech a Sušici. V Klatovech se uskuteční Písňový recitál Dagmar Peckové.

V Kvíčovicích na Domažlicku nechali k výročí vzniku Československa vytvořit u památníku padlých mužů hejno kovových ptáků vznášejících se k nebi.

„Jedenáct místních vojáků padlo za první světové války. Přemýšleli jsme, jak vše ztvárnit. Měli jsme několik nápadů. Nakonec vznikla myšlenka tažných ptáků, kteří odlétají do daleké neznámé ciziny. Přišlo nám to jako vhodná symbolika k místním mužům, kteří se také vydali do neznáma, odkud se nevrátili,“ vysvětlil kovář Jiří Brož.