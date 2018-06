Přes prázdniny potrápí řidiče po celém kraji několik rozkopaných silnic

Na začátku prázdnin budou stavbaři sice dál pokračovat na opravě komunikace na D5 v místě bývalého dálničního přechodu v Rozvadově, kde frézují svrchní vrstvu betonu a nahrazují ji asfaltem, ale jinak mezi Plzní a Rozvadovem by měl být provoz už bez omezení.

„V průběhu července ale začne oprava povrchu dálnice D5 ve směru na Prahu mezi 61. až 64. kilometrem. Přesný termín zahájení prací a omezení provozu bude stanovený za několik dnů,“ uvedl Jan Studecký z tiskového odboru Ředitelství silnic a dálnic.

Stejná společnost má ve správě i silnice první třídy. Na nich je v Plzeňském kraji už teď řada omezení. A další v průběhu prázdnin ještě přibudou.

Přímo v Plzni dopravu komplikuje výstavba nových železničních mostů u hlavního vlakového nádraží, nová rozšířená a zahloubená Mikulášská třída se podle uzavřené smlouvy má pro veškerou dopravu otevřít do 1. září letošního roku.

Dál pokračuje i kompletní rekonstrukce Pattonova mostu přes řeku Mži, tam je v opravované části provoz zachovaný ve dvou zúžených jízdních pruzích.

Mimo Plzeň stavbaři přestavují průtah Stodem. Ve směru na Domažlice jezdí veškerá doprava přes staveniště, v opačném směru tudy smějí jen nákladní vozy. Auta do 12 tun musejí ve směru na Plzeň po objížďce přes Mantov a Chotěšov.

Pověřený šéf plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák uvedl, že přes léto budou pokračovat práce na průtahu Chválenicemi či na výstavbě nového mostu u Holýšova, kde doprava jezdí po souběžné provizorní komunikaci.

Stavbaři budou opravovat i propad na klatovském dálničním přivaděči za borskou věznicí, kde je nyní snížená rychlost. Připravuje se omezení i na pražském přivaděči mezi Plzní a Ejpovicemi, kde se budou opravovat mosty u Kyšic.

„V létě začnou ještě další stavební akce, ale u nich ještě nejsou jasné přesné termíny zahájení prací. V některých případech se nyní podepisují smlouvy se zhotoviteli,“ uvedl Zdeněk Kuťák.

To se týká například opravy Tyršovy ulice v Klatovech nebo průtahu Domažlicemi. Stejná situace je i u opravy silnice z Klatov do Sobětic. V současné době experti vyhodnocují nabídky na opravu silnice mezi Horní Lukavicí a Přešticemi, což je na hlavním tahu z Plzně do Klatov.

Se začátkem prázdnin by se mělo trochu ulevit šoférům pravidelně jezdícím z Plzně směrem na Nepomuk a České Budějovice, protože do konce června má skončit omezení v Losiné, kde se pravidelně tvoří dlouhé kolony.

Na Plzeňsku je zavřený Dolanský most, na Domažlicku Všeruby

Ani hledání náhradní trasy po silnicích druhé a třetí třídy, které jsou v majetku Plzeňského kraje, nemusí být až tak jednoduché. Kvůli celkové rekonstrukci je uzavřený most u Dolan na Plzeňsku. Doprava mezi Chrástem a Dolany je vedena po objížďce přes Plzeň, což zejména v dopravním špičkách ještě prodlužuje už tak velké kolony na Jateční třídě nebo Bílé Hoře.

Někteří řidiči raději volí objížďku přes Darovou, kde je placený přívoz. V obou případech je délka objízdné trasy srovnatelná.

Na Plzeňsku je uzavřená silnice mezi Dolní Bělou a Lozou, kterou řidiči z Kaznějovska hojně využívali při cestách na Úněšov a Karlovarsko.

Stavbaři upraví dlážděný povrch na Wilsonově mostě

Na Domažlicku je kvůli rekonstrukci průtahu uzavřený průjezd Všeruby, stavbaři se pustili i do rekonstrukce Masarykovy ulice v Horšovském Týnu.

„Myslím, že jsme pro řidiče našli komfortní objízdnou trasu přímo ve městě, tam by problém být neměl,“ uvedl technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Ladislav Štětka.

Řidiči jezdící po Plzni se musejí připravit na to, že v průběhu prázdnin stavbaři budou upravovat dlážděný povrch na Wilsonově mostě přes řeku Radbuzu na Americké třídě. Po kompletní rekonstrukci mostu, která skončila před čtyřmi roky, jsou ve vozovce vyježděné koleje.

Jízda přes rozkopaný Stod (8. června 2018)