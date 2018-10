Opera Nabucco se vrátila do Plzně, režisér hledal inspiraci až v Iráku

„Považuji za důležité mít tento titul jako součást kmenového repertoáru, protože se jedná o jedno z nejklíčovějších děl opery jako takové,“ říká šéf operního souboru a režisér inscenace Tomáš Pilař.

Podle inscenátorů se diváci mohou těšit na atraktivní a překvapivou podívanou.

„Společně s výtvarníkem Alešem Valáškem jsme vytvořili nejvelkolepější scénu během našeho pětiletého plzeňského působení. Příběh se odehrává ve starověkém Babylonu, jehož pozůstatky se dnes nacházejí 88 kilometrů jižně od Bagdádu poblíž města al-Hillah u Eufratu. Inspiraci jsme proto získali z mnoha dochovaných exponátů v muzeích v Iráku,“ vysvětluje Pilař.

Historizující scénografie pracuje s množstvím jevištních proměn. „Vše dramatické, co se v příběhu odehrává, se stává někde na pozadí, mimo scénu, nebo dokonce v minulosti postav. To bylo východisko pro mou inscenaci. Chtěl jsem dosáhnout co nejvíce poetické, efektní a sugestivní podívané,“ pokračuje režisér.

Hudebním nastudováním byl pověřen šéfdirigent plzeňské opery Norbert Baxa.

„Giuseppe Verdi je fenomenální a neopakovatelný tím, jak dokáže spojit relativně jednoduchou hudbu se silným emočním sdělením. Stěžejní je role Nabucca, která vyžaduje opravdu zralého barytonistu. Velice technicky a emočně náročná je také role Abigail. Jsem proto velice rád, že se nám je podařilo obsadit mimořádně kvalitními sólisty,“ raduje se Norbert Baxa.

V titulní roli se představí rumunský barytonista Michele Kalmandy, který Nabucca poprvé ztvárnil již ve 24 letech. Alternovat s ním budou Pavel Klečka a Nikolaj Někrasov.

„Těší mě precizní a přirozená práce, při které nám režisér poskytuje zároveň podporu a svobodu. To vše je doprovázeno opravdu autentickým, italským hudebním nastudováním. Hlasy mých kolegů jsou úžasné a zkoušky jsou nejen zábavné, ale především velmi profesionální. A já jsem rád, že jsem součástí,“ těší Kalmandyho.

Jako Abigail se představí Csilla Boross v alternaci s domácí Ivanou Šakovou a Ivanou Veberovou. Postavu Ismaela ztvární Philippe Castagner a Paolo Lardizzone. V roli hebrejského velekněze Zachariáše se prostřídají Jan Hnyk, Jevhen Šokalo a František Zahradníček.

Úlohu Nabuchodonosorovy dcery Feneny nastudovaly Becca Conviser, Václava Krejčí Housková a Jana Foff Tetourová. V dalších rolích budou alternovat Jan Hnyk, Daniel Klánsk, Tomáš Kořínek, Hector Manuel Mir, Hanna Chelberg, Radka Sehnoutková a Adéla Skočilová.

Svoji třetí operu z celkového počtu osmadvaceti napsal Giuseppe Verdi pro slavnou scénu Teatro alla Scala v roce 1842.

V plzeňském divadle byl Nabucco poprvé uveden v roce 1967 pod taktovkou Jiřího Kouta a v režii Ilji Hylase. Podruhé pak v době rekonstrukce Velkého divadla v Komorním divadle v roce 1983. Poslední nastudování realizoval v roce 2007 dirigent Pavel Šnajdr a režisér Daria Etemadieh.

„Zásadním úskalím každého nastudování je, že se jedná o operu, kterou zná téměř každý divák. Na interprety a inscenátory jsou tak kladeny vysoké nároky a velká očekávání,“ uzavírá Tomáš Pilař.