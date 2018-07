Totožnost mrtvé ženy u D5 je stále záhadou, její vrah už 15 let uniká

Lidské tělo zaházené větvemi našel myslivec 29. června 2003 v podvečer v lesíku nedaleko dálničního sjezdu Mlýnec na 136. kilometru dálnice D5.

„V té době už několik dnů panovala velká horka, což se na stavu těla výrazně podepsalo. I když žena mezi 20 až 30 lety musela být v posledních týdnech a měsících svého života hodně nápadná svým vzezřením, dodnes neznáme její jméno. Podle expertů je pravděpodobné, že to byla cizinka,“ říká vedoucí odboru obecné kriminality krajského policejního ředitelství v Plzni Radovan Macák, který tehdy jel na místo nálezu mrtvé.

Závěry soudních lékařů po nařízené pitvě potvrdily to, co policisté po ohledání místa nálezu očekávali. Žena zemřela násilnou smrtí, v lese její tělo leželo nejméně týden.

S největší pravděpodobností místo činu není místem nálezu. Znalci upřesnili, že oběti bylo do 25 let, nikdy nerodila, fyzicky nepracovala, nesportovala, a když chodila, tak hlavně v oblasti bez velkých kopců. K tomu dospěli na základě zjištění, že některé svaly jejích nohou nebyly příliš vyvinuté.

Podle antropologů žena s největší pravděpodobnosti pocházela ze zemí Karibiku, protože se v ní mísily znaky od bělochů přes Araby až po indiány. Mísení genů a kultur je pro tamní oblast typické. Ale není to dogma, že pocházela právě z této části světa.

Specialisté před 15 lety zkoušeli rekonstruovat tvář oběti. Protože žena měla na tu dobu výjimečný účes, takzvané rastacopánky, předkus a velká prsa, policisté doufali, že takhle výrazné mladé ženy vysoké kolem 178 centimetrů si snad někdo všiml.

„Pokud by se na někoho zasmála, určitě by si ji zapamatoval. Měla výrazně nehezké zuby. Podle odborníků to byl následek onemocnění z dětství, téměř se jí nevyvinula zubní sklovina, a zuby se jí proto kazily,“ soudí lidé, kteří na případu pracovali.

„Oslovili jsme i zubaře. Říkali, že takový chrup by si pamatovali a žádný z nich by ji nenechal odejít bez toho, aniž by se jí nesnažil dát chrup nějak dohromady. Ale nepřihlásil se nikdo. Spolupracovali jsme i s německou policií, případ se objevil v českých i německých médiích, Interpol pátral po Evropě. Žádná stopa,“ povzdechl si Macák.

Byla obětí cizinka živící se svým tělem v některých z nočních podniků v okolí, provozovala prostituci někde u silnice nebo to byla běženkyně, která cestou zemřela? Byla zavražděná v České republice, nebo sem její mrtvé tělo dovezl někdo ze zahraničí? Otázek je hodně.

Policisté nechali zpracovat i posudek na ženin na tu dobu exotický účes, který v celé republice nabízelo v roce 2003 jen pár salonů.

Žena měla v copánkách kanekalon. Z něj se dělají paruky

„Z něho vyplynulo, že účes byl zanedbaný, asi rok a půl starý. Tyhle účesy se kvůli odrůstání dělají tak na půl roku, pak se musejí copánky rozplést nebo odstříhnout. Ona v účesu měla umělé vlákno kanekalon, ze kterého se dělají paruky. Na tehdejší dobu byl takový účes poměrně drahý, v té době si za něj salony účtovaly kolem osmi tisíc korun,“ citoval policista z posudku.

I když oficiálně je případ odložený, policisté se k němu stále vracejí a porovnávají s jinými případy vražd nebo pokusů o ně, zda nenajdou něco, co by případ od Mlýnce spojovalo s některým ze současných.

Protože tělo leželo nedaleko dálnice necelých 15 kilometrů od hranice s Německem, vyloučená není ani možnost, že tělo tady mohl odložit někdo, kdo tehdy projížděl celou Evropou a od té doby se už v Čechách neobjevil.

Vražda bude promlčena v roce 2023, kriminalisté se ale nevzdávají

Vražda neznámé ženy bude promlčená po 20 letech, tedy 29. června 2023, pokud policisté do té doby pachatele nedopadnou. O tom, že případ je možné objasnit i po mnoha letech svědčí dvě kauzy ze západních Čech z posledních let.

Například před několika týdny zatýkala speciální jednotka dva podezřelé z deset let staré vraždy v Aši. Před čtyřmi roky objasnili policisté vraždu muže z roku 1994, která se stala v Mariánských Lázních.

V případě neznámé ženy by kromě dopadení pachatele policisté rádi zjistili, jak se mrtvá jmenovala. „Její rodina jistě žije v nejistotě, co se s ní stalo, kde je, že se neozývá. Zřejmě by se jim ulevilo, kdybychom jim oznámili, co se stalo,“ poznamenává vedoucí odboru obecné kriminality krajského policejního ředitelství v Plzni Radovan Macák.

Místo nálezu zavražděné neznámé ženy