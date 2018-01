Obcím na Plzeňsku se nelíbí drahý svoz odpadů, chtějí mít vlastní firmu

Firmy toto tvrzení ovšem odmítají s argumentem, že obce a města se k monopolu samy blíží tím, že založí vlastní odpadovou firmu. Soukromé svozové firmy to nazývají návratem do doby socialismu, kdy nebylo možné vybírat s pomocí tendrů firmu nabízející nejnižší cenu.

„Hledáme řešení, abychom byli schopní postavit se soukromým firmám, které nás drží pod krkem,“ uvedl starosta Němčovic na Rokycansku Karel Feschmann.

Ten je iniciátorem setkání zástupců zhruba padesáti obcí a měst z Kralovicka a okolí. Jednat budou o přípravě obecní firmy na likvidaci odpadů. Němčovice jsou příkladem obce, která si většinu služeb provozuje sama.

Pavel Borůvka, obchodní ředitel firmy Marius Pedersen, která obsluhuje velkou část kralovického regionu, uvedl, že firma chce s obcemi intenzivně jednat a předložit jim argumenty, které jim umožní zvážit, pro kterou cestu se rozhodnou.

„Starosta obce se přece musí chovat s péčí řádného hospodáře. Proč by si předem vybral společnost, která mu bude svážet odpad a přitom nevěděl za kolik. My navíc obcím účtujeme nižší cenu než konkurence v okolí. Proč by tedy obec podstupovala podnikatelské riziko, že nově založená firma bude ve ztrátě? Chci apelovat i na daňové poplatníky, kteří to budou platit,“ uvedl Borůvka.

Starosta Mladotic Zdeněk Slach uvedl, že důvodem, proč se plánované schůzky účastní, je fakt, že firma Marius Pedersen obci zvýšila ceny za svoz odpadů o téměř sto procent.

„Cena vyvezení malé popelnice jednou za týden byla tisíc korun ročně, nyní si Marius Pedersen účtuje 1950 korun,“ popsal Slach. Obec tak podle něj za rok bude muset zaplatit čtvrt milionu korun navíc oproti době, kdy odpady svážela firma Becker Bohemia, kterou Marius Pedersen koupil.

Konkurence má vyšší ceny, upozorňuje ředitel svozové firmy

„Převzali jsme společnost Becker Bohemia a udělali jsme revizi cenových podmínek. Některým obcím se cena zvyšuje o čtyři procenta, některým třeba o polovinu. Ale to neříká nic o tom, zda je nová, třeba i dvojnásobná cena, správná nebo špatná. Jediné, co rozhoduje, je srovnání s konkurencí okolo. A ta má ceny vyšší,“ uvedl Borůvka.

Podle něj firma Becker Bohemia nastavila ceny, které neodpovídaly ani nákladům.

„A nám, pokud se chceme chovat s péčí řádného hospodáře, nezbývá nic jiného, než ceny narovnat. Je to sice pro obec hrozné, když jí zdvojnásobíme ceny, ale znamená to, že několik let zpět obec čerpala naprosto výjimečné podmínky. Ani nevím, jak se to mohlo stát, že podnikatel někomu účtoval cenu, která znamenala pro společnost ztrátu. Ale dělo se to a my to musíme narovnat, aby společnost byla stabilní, zisková a ze zisku dokázala obnovovat techniku,“ popsal Borůvka.

Někteří starostové na Kralovicku upozorňují, že když vypíší výběrové řízení, soukromníci – Marius Pedersen a AVE – jsou domluvení na tom, že se nebudou utkávat ve výběrových řízeních a trh si takzvaně rozparcelují. Borůvka to ale odmítl. „Žádná taková dohoda není,“ uvedl.