Při betonování nového mostu v Plzni použili dělníci tři speciální pumpy

Most je po své délce rozdělený na dvě části. Vybetonovaná je ta na straně ke Slovanům, část do centra města přijde na řadu do dvou týdnů.

„V sobotu v půl sedmé začala samotná betonáž. Kolem osmé hodiny večer pumpy vytlačily poslední beton na místo,“ uvedl ředitel 2. stavby plzeňského železničního koridoru Jan Zemánek z firmy Metrostav.

Pod bedněním mostu stály tři speciální pumpy na přepravu betonu do výšek. K nim po celý den najížděly domíchávače a zásobovaly je téměř tekutou betonovou směsí.

„Takové práce se musejí dělat bez přestávek. Původně jsme plánovali dvě pumpy na dopravu betonu, nakonec jsme raději použili tři. Navíc se do betonu přidával ještě zpomalovač tuhnutí, aby hmota na sebe skutečně dokonale vázala,“ vysvětlil Zemánek.

Domíchávače dovezly přibližně 350 krychlových metrů betonové směsi. Ředitel výstavby naznačil, že po zkušenostech z víkendových prací by se betonování zbývající části mostu možná mohlo obejít bez několikadenního zastavení tramvajového provozu u vlakového nádraží.

Tramvaje se ale zastaví zhruba měsíc po druhém betonování, až budou stavbaři sundavat bednění, ze kterého byla postavená forma pro betonování nového mostu.

Bourání severního železničního mostu u nádraží v Plzni (15. 4. 2017)

VIDEO: Zbouraný plzeňský most skončí ve šrotu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle harmonogramu by v prosinci měl po novém mostě projet první vlak. Větší rozpětí mostu umožní, aby pod ním v Mikulášské ulici bylo více jízdních pruhů pro auta a širší chodníky s cyklostezkou.

V příštím roce stavbaři zboří a postaví u nádraží nový jižní most. I pod ním povede širší ulice, navíc bude o téměř metr hlouběji, než je nyní, takže pod mosty projedou i vyšší auta.