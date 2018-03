Denně kouřila marihuanu, řekla matka o ženě souzené za vraždu miminka

Podle státní zástupkyně Věry Brázdové žena porodila dítě v koupelně 23. července loňského roku v bytě v Plzni. Dítě bylo životaschopné.

„Obžalovaná proti němu použila hrubé násilí, a to na hlavičku. Zabalila ho a dala do igelitového pytle v úmyslu vhodit do kontejneru poblíž svého bydliště,“ popsala sled událostí Brázdová.

V koupelně ale ženu vyrušila její matka, která neměla o těhotenství své dcery ani ponětí. Slyšela ale pláč dítěte. Šla se tedy podívat do koupelny, a pak na žádost své dcery odvezla novorozeného chlapce do babyboxu na Denisově nábřeží v Plzni.

Z něj pak záchranáři chlapce převezli do fakultní nemocnice s tím, že je podchlazený. V nemocnici se ale jeho stav zhoršil a druhý den na následky zranění zemřel. Podle spisu krvácel do mozku a měl zlomeniny.



Obžalovaná Jana F. dnes u soudu řekla, že nic z toho, co je jí kladeno za vinu, neudělala. „Nemám žádnou teorii, jak se dítě mohlo zranit. Nevím, co se mohlo po cestě do babyboxu stát, když ho tam matka vezla. Nedokážu si představit, čím a jak by se ta zranění mohla stát,“ tvrdila.

Dál už k případu vypovídat nechtěla. Soudce tedy přečetl její výpověď z přípravného řízení. „S Vaškem jsme se seznámili před deseti lety. Byli jsme pouze kamarádi, občas jsme měli sex. V květnu jsem zjistila, že jsem těhotná. Řekla jsem mu to. Bavili jsme se o tom, že miminko dáme k adopci, nebo do babyboxu,“ popsala tehdy Jana F. při výslechu na policii.

Jak se ale podle genetických testů ukázalo, otcem dítěte je někdo jiný. Obžalovaná jeho jméno odmítla uvést.

Policistům také řekla, že její kamarád Vašek navrhoval, aby porodila v zahraničí a že dítě si pak vezme jeho známá. „Žila jsem v domnění, že to tak bude. Pak to ale nevyšlo. Nechodila jsem na žádné vyšetření. Nevěděla jsem, kdy budu rodit,“ tvrdila kriminalistům žena, která už má sedmiletého syna. Ten při narození sourozence spal ve vedlejším pokoji.

Podle spisu si sama obžalovaná přestřihla pupeční šňůru nůžkami. Když rodila, opírala se o vanu.

Babička novorozence odmítla u soudu vypovídat

Chlapcova babička podle policie nemá na trestném činu své dcery žádný podíl. O zranění dítěte podle všeho nevěděla a policie ji neobvinila jako spolupachatelku. U soudu dnes odmítla vypovídat.

Jak ale dříve u výslechu uvedla, její dcera denně kouřila marihuanu, a tak ji ani nenapadlo, že by mohla být těhotná.

„Vzbudila jsem se ráno v šest hodin a chtěla jsem jít na záchod. Dveře ale někdo držel. Po chvíli mě Jana pustila. Utírala si u vany nohy, záchodová mísa byla celá od krve. Pak jsem vedle pračky pod umyvadlem uviděla dítě. Dcera mě požádala, abych ho odvezla. Nemůžu se z toho pořád vzpamatovat. Dítě jsem přendala na můj župan a jela s ním na Denisovo nábřeží,“ popsala matka obžalované.

Podle ní miminko po celou dobu v autě slabě plakalo. „Dítě mi neupadlo, jela jsem s ním opatrně,“ tvrdila na policii babička.

Obžalované hrozí za vraždu až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest. Její identitu nelze zveřejnit zejména kvůli ochraně jejího syna. Kamarád Vašek ji loňského listopadu požádal ve věznici o ruku.

