Nové divadlo je barevnější, lepší přístup do hlediště zatím ale nezíská

Foyer Nového divadla mají nové interiérové vybavení. Tmavé kostky, které dosud sloužily divákům k sezení, nahradil nový designový nábytek provedený v červené pravé kůži.

Náklady na něj představují téměř čtyři miliony korun. Dva miliony z toho je příspěvek města, zbytek dofinancovalo Divadlo J. K. Tyla (DJKT).

Nábytek není sériová výroba. Jeho autorem je architekt Vladimír Kružík, který navrhl také budovu Nového divadla. Ředitel DJKT Martin Otava si nemyslí, že by to byla zbytečně velká investice. „Chceme, aby nábytek dlouho vydržel a nemuseli jsme ho hned měnit nebo opravovat,“ uvádí.

Tmavé kostky na sezení v budově Nového divadla v Plzni vystřídal nový designový nábytek z pravé kůže. (21. 1. 2018)

Další prvky ještě přibudou, tři foyer této scény budou podle náměstkyně DJKT Kateřiny Königové propojena stejným tématem prostřednictvím dekorací. „Chceme, aby se tu diváci cítili dobře,“ komentuje to Martin Otava.

Nové divadlo bude barevnější. K červenému nábytku přibude žlutá opona. Ta bude instalována na konci ledna či začátkem února. Původní černá opona se zřítila na jeviště 23. září 2017 při přípravě představení Sluha dvou pánů. Byla výrazně poničena a jejím pádem bylo poškozeno i jeviště. Náprava vyjde na 1,25 milionu.

„Původní opona byla natolik poškozena, že by nemělo cenu ji opravovat. Nová bude provedena ve světlé, medové barvě,“ uvedl Martin Otava. Novou oponu financuje město.

Během letních prázdnin bude nově osvětleno schodiště a stěny v hledišti. Na této rozsáhlé investici se bude divadlo podílet částkou zhruba 150 tisíc korun. Po instalaci zábradlí to budou další změny v interiéru v hledišti.

Ale na řešení zásadního problému budovy, druhého vstupu do hlediště, tedy do jeho spodní části, si bude muset veřejnost ještě počkat. Podle vyjádření divadla i města není možné dělat v budově stavební úpravy do doby, než vyprší záruka. Ta skončí 31. srpna příštího roku.

V současné době ale neexistuje žádná projektová studie, která by situaci řešila. Podle Kateřiny Königové Martin Otava a náměstek primátora Martin Baxa o situaci jednají, konkrétní výstup ale není.

„S architektem Kružíkem máme připravenou skicu. Studii může zadat až město. Záruka končí příští rok a přál bych si, aby do té doby byla hotova projektová dokumentace a vybrána firma,“ uvedl Martin Otava. Podle něj by pak bylo možné realizovat úpravy i v probíhající divadelní sezoně.

Nové divadlo se otevřelo v září 2014 a stálo zhruba 900 milionů korun. Terčem kritiky diváků bylo nepohodlné schodiště bez zábradlí s matoucím osvětlením a špatná dostupnost jeho spodní poloviny hlediště zejména pro hůře pohyblivé lidi. Navíc místa pro vozíčkáře jsou vyhrazena jen za posledními řadami v hledišti a dostupnost míst v předních řadách je pro invalidní občany téměř nemožná.

Ne každému se líbily strohé interiéry. Divadlo od samých počátků zápolilo s řadou technických problémů, které zapříčinily v minulých letech a rovněž loni zrušení několika představení těsně před jejich začátkem.