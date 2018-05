V muzikálu se oceláři svlékají a odhazují spodní prádlo do hlediště

„Představení už vlastně začíná v 18.30 hodin ve foyeru. Oceláři si pod vedením Jerryho Lukowského rozhodli, že budou protestovat. Zapojí do toho diváky, kteří se tak stanou aktivními účastníky představení. Budou s nimi diskutovat o svých požadavcích, diváci jim naopak mohou říci - chlapi, běžte raději dělat nějakou normální práci a neprotestujte,“ vysvětluje režisér inscenace Dalibor Gondík.

Legendární muzikál Donaha! vznikl podle stejnojmenného britského filmu z roku 1997. Vypráví příběh šesti nezaměstnaných ocelářů. Protože nemohou zavadit o novou práci, rozhodnou se vydělávat striptýzem.

Nejvýraznějším prvkem představení bude propojení herců a diváků.

„Vstřícnost pro mé záměry se ze strany divadla ukázala tak veliká, že jsem zrušil první řadu hlediště. Tím, že jsme celou scénu posunuli dopředu, se herci dostali doslova před jeviště. Chlapi vystupují v show a snaží se diváky do toho vtáhnout,“ popisuje Gondík.

Oceláři, kteří se svlékají, navíc odhazují svršky do obecenstva a ti, co je chytí, si je mohou odnést. „Říká se tomu spotřební rekvizita. Funguje to tak, že jsem koupil padesátery kusy spodního prádla,“ popisuje s úsměvem Gondík.

V hlavních rolích ocelářů se vedle členů Divadla Josefa Kajetána Tyla Jozefa Hruškociho, Romana Krebse, Adama Reznera a Pavla Klimedy představí také herci a zpěváci Tomáš Savka a Richard Tesařík.

„Chviličku jsme byli jako herci naštvaní, že nás Dáda (Dalibor Gondík, pozn. redakce) obral o klid před představením i přestávku, protože budeme s diváky ve foyer. Nicméně během zkoušení jsem pochopil jednu věc. Dáda za úspěch a kvalitu představení bojuje všemi prostředky, které má. Naštvání rychle přešlo a moc se těším. Muzikál má našlápnuto k úspěchu právě díky tomu, co vše mu režisér obětoval a jak nás motivuje,“ pochvaluje si spolupráci Tomáš Savka.

Další z protagonistů Richard Tesařík doplňuje, jak se k roli v plzeňské inscenaci dostal: „Sedím doma, koukám na televizi a přitom piju svoji oblíbenou whiskey. Měl jsem v sobě asi šest panáků. Do toho najednou telefon od Dalibora Gondíka, který mi řekl, že by pro mne měl roli Bejka v muzikálu Donaha. V rozjaření jsem mu odpověděl: jasně, jasně. Ráno jsem se probudil a říkal si, co jsem to slíbil, to mám jít do naha? Ale je to tak skvělá role, že jsem nakonec moc rád.“

Do děje představení se zapojí nejen herci, ale také kapela, technika, inspicientka a další personál divadla. Všichni se stanou zaměstnanci ocelárny a budou v kostýmech.

„Mám pocit, že snaha o propojení s diváky občerstvila jak herce, tak celou náladu při zkoušení. Rád bych v této souvislosti poděkoval za vstřícnost ze strany plzeňského divadla. Nová scéna je nějak postavená a když přijdu s tím, že chci zrušit první řadu, není to jednoduché. Věřím ale, že to povede k dobrému výsledku,“ doplňuje Gondík, který bude v představení mimochodem alternovat na pozici bubeníka v kapele, která bude po celé představení na jevišti.