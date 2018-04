Plzeň plánuje bezbariérový přístup do hlediště Nového divadla

To, že je k sedadlům v předních řadách nutné zvládnout poměrně dlouhé schodiště, představuje pro hůře pohyblivé lidi problém. A diváci si na to také často stěžovali.

Radnice nyní našla první peníze, aby vznikl projekt na vybudování nového přístupu k řadám sedadel blízko jeviště.

„Milion korun je připravený na projektovou dokumentaci ke zřízení spojovací chodby mezi foyer a hledištěm. Otevřeli jsme cestu k tomu, aby vznikla, jakmile to umožní podmínky dotace Evropské unie,“ prohlásil náměstek primátora Martin Baxa z ODS.

Ten tvrdí, že nápravu problému nelze řešit po dobu pěti let od dokončení divadla, tedy od září 2014. Podle Baxy totiž pravidla pro dotace EU znemožňují pět let provádět úpravy, které mění stavbu.

Ředitel divadla Martin Otava už má plány, jaké nové možnosti lidem k cestě do hlediště po září 2019 lze nabídnout. Uvažuje dokonce o dvou nových přístupech - zleva i zprava. „Máme to vymyšlené dávno a teď se to musí dopracovat,“ prohlásil Martin Otava.

Mluví o vizi ideálního řešení oboustranného bezbariérového přístupu k předním řadám sedadel. „Nejenom po vozíčkáře, ale pro všechny občany, kteří nechtějí chodit po schodech,“ řekl.

Aktuálnější je první etapa, tedy vybudování pravé cesty. „Když lidé vstoupí hlavním chodem, odložili by si v šatně, šli napravo a před restaurací vyšli ven,“ popisuje Otava.

Na východní fasádě budovy by vznikl nový portál, přes který by vedla asi 25 metrů dlouhým tubusem cesta do přední části hlediště z pravé strany.

Ředitel by nicméně rád viděl i nový bezbariérový přístup zleva. „Chodilo by se do piazzetty mezi divadelními budovami, kde by vznikl prostor zastřešený sklem. Jednalo by se o jakousi zahradu, kde by se pnul chmel a lidé tam mohli sedět jako v kavárničce,“ líčí ředitel.

Diváci by tudy mohli projít od šatny až k dnešnímu nouzovému východu, který ústí zvenku do sálu na úrovni třetí řady.

Martin Otava je přesvědčen, že úprava po obou stranách budovy by výrazně zvýšila úroveň komfortu pro návštěvníky. „Zároveň by vznikl nový společenský prostor, kde by se mohly pořádat například jazzové koncerty a podobné příjemné akce,“ konstatoval.

Foyer Nového divadla získalo v lednu nové interiérové vybavení. Tmavé kostky, které dosud sloužily divákům k sezení, nahradil nový designový nábytek provedený v červené pravé kůži.

Betonové vejce před divadlem se zabalilo do bonbonu (5. 3. 2018)