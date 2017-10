Motorkáři žádají stíhání epileptika, který si řidičák obnovil v Německu

„Podle znaleckého posudku z oboru zdravotnictví nebyl čtyřicetiletý řidič v době nehody vzhledem k nastalému zdravotnímu stavu schopen bezpečně ovládat vozidlo. Není proto zodpovědný za vznik a následky nehody,“ uvedla mluvčí karlovarských policistů Dana Ladmanová, když policie minulý týden nehodu z 28. května letošního roku uzavřela (psali jsme zde).

O český řidičák však muž kvůli epilepsii přišel už loni v březnu, nový však získal v Německu.

„Měl by být obžalovaný z toho, že věděl o svém zdravotním stavu a přesto řídil. V Německu zatajil svoji nemoc,“ řekl televizi Prima Martin Sláma, člen spolku motorkářů Za svobodu v sedle, který na čtyřicetiletého řidiče podal trestní oznámení.

Policie na základě lékařského posudku nehodu uzavřela jen jako přestupek. Řidiči tak hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení v České republice od jednoho do dvou let.

„S největší pravděpodobností zamlčel svůj zdravotní stav, a tady vidím naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu. Za další už samotný fakt, že on zná svůj zdravotní stav, ví, že jím ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu, tak ten samotný fakt, to samotné jednání považuji za velmi protiprávní,“ řekl k tomu televizi Prima právník Jan Černý.

Jak vůbec může řídit? nechápe sražený motorkář

Jeden ze zraněných motorkářů Jakub Karcz se o policejních závěrech dozvěděl od iDNES.cz.

„Život nám zachránily páteřáky a helmy. Nedovedu si představit, kdyby po silnici šly zrovna děti ze školky. Dopadlo by to tragicky. Jak takový člověk může vůbec řídit, když je nemocný? Vyjel do protisměru, kde nás srazil a nic se mu nestane?“ divil se pětadvacetiletý Karcz.

Podle policie řidič fabie z Písecka nejprve předjížděl jiné auto v místě, kde je plná čára. Přitom narazil do zadní části tohoto vozu a pokračoval v jízdě dál. V zatáčce pak vjel do protisměru, kde se čelně střetl se dvěma mladými řidiči motocyklů značek Suzuki a Yamaha a narazil do svodidel.

Jakub Karcz tehdy nehodu natočil. Sám utrpěl frakturu člunkové kosti v zápěstí, dlouho po nehodě trpěl bolestmi hlavy, dodnes má potíže se zády. Jeho starší kamarád Robin měl lehké krvácení do mozku.

Motorkář natočil čelní srážku s osobním automobilem (28. května 2017)