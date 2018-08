V Sušici zprovoznili lůžka na chirurgii, ale jen pro plánované výkony

Místní aktivisty zprovoznění lůžek na chirurgii ale neuklidnilo a stále usilují o to, aby město vypovědělo Pentě smlouvu kvůli omezení péče.

„Nemocnice měla na chirurgii například v roce 2014 celkem 1008 operací, loni jen 715,“ sdělil Vladimír Říha, jeden z tvůrců petice za zachování péče v nemocnici, kterou zatím podepsalo 5 184 lidí.

„Na interním oddělení sehnali nového primáře za toho odcházejícího, další kmenový internista také odchází a zůstává tam doktorka Milada Kladívková, která je již v důchodu. Když se přistoupilo k pronájmu nemocnice, jedním z uváděných důvodů bylo to, že jsou tam jen tři internisté a bylo to málo,“ dodal Říha.

Na to, že na interně hrozí výrazný problém kvůli nedostatku personálu, protože zde od září zůstanou dva internisté, upozornil i krajský opoziční zastupitel za TOP 09 Richard Pikner.

„Pokud vedení nemocnice nesežene dalšího, nebude dost personálu, aby zabezpečili chod,“ sdělil Pikner, který byl proti tomu, aby Plzeňský kraj přislíbil městu Sušice na roční chod nepřetržité chirurgické ambulance v nemocnici 5,1 milionu korun.

Zástupci Penty dlouhodobě upozorňují na to, že původní péči, tedy včetně akutní lůžkové chirurgie, není možné kvůli celorepublikovému nedostatku lékařů zajistit. Tak rozsáhlý typ péče není podle Penty v Sušici finančně udržitelný.

„Je tam podle mých informací pět až šest plastických operací denně, například operace prsů, liposukce. Tato péče ale není hrazená pojišťovnou, zákrok přijde na desítky tisíc korun. Když budou vydělávat na plastické chirurgii, je to základem snahy nevracet do nemocnice akutní obory,“ myslí si Říha.

To odmítla jednatelka společnosti Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková. „Výkony v oblasti korekční chirurgie pomohou rozjezdu lůžkového oddělení a maximálnímu využití operačních sálů, než se zaplní běžnými výkony. Obecná chirurgie bude mít vždy přednost před korekcemi,“ uvedla Vaculíková, která si dlouhodobě stěžuje, že se nemocnice stává středobodem politického boje v Sušici a že místní aktivisté šířením fám a nepravd jednání s uchazeči o práci v nemocnici komplikují.

Hnutí by Pentě vypovědělo smlouvu, omezila rozsah péče

Jisté je ale to, že kvůli sušické nemocnici se aktivizovala veřejnost ve městě. Říha a další aktivisté jsou na kandidátce hnutí Nezávislí ze Sušice. Podle nich by mělo město vypovědět firmě Penta smlouvu, protože se v ní zavázala, že rozsah péče v nemocnici neomezí.

Příběh začal tak, že město svou nemocnici před třemi lety pronajalo skupině Nemos, jež se následně stala součástí Penty. Kvůli nedostatku lékařů nemocnice loni na jaře uzavřela lůžkové oddělení pro akutní chirurgické operace, od podzimu pak časově omezila do té doby nepřetržitý provoz chirurgické ambulance.

Ve městě to vyvolalo velké protesty a nespokojenost. Nemocnice nepřetržitou chirurgickou ambulanci obnovila až letos v dubnu poté, co město slíbilo přidat peníze na platy lékařů. Od Plzeňského kraje na to dostane až 5,1 milionu korun.

Pikner uvedl, že je to nesystémový krok, protože nebylo vypsáno žádné výběrové řízení, do kterého by se mohly přihlásit i jiné subjekty.

Starosta města Petr Mottl dlouhá léta upozorňuje na to, že v Sušici jsou ošetřováni nejen místní, ale i přespolní, na hrazení péče se tedy má podle něj podílet i krajský úřad.