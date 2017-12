„Muž utrpěl devastační zranění neslučitelná se životem, lékař jen konstatoval smrt. Ve vlaku se nikdo nezranil,“ uvedl mluvčí plzeňské záchranné služby Martin Brejcha.

Provoz na hlavní jednokolejné trati z Plzně do Klatov a dále do Železné Rudy má být přerušen nejméně do 15:00, událost vyšetřuje policie.

Českém dráhy v úseku Přeštice - Plzeň hlavní nádraží zavedly pro cestující náhradní autobusovou přepravu.