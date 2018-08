Téměř pět let po tragické autonehodě má řidič naději na mírnější trest

S těžkou hlavou odcházel dnes z budovy plzeňského krajského soudu otec Veroniky, která v prosinci 2013 zahynula při autonehodě mezi Plzní a Vejprnicemi.

Rozsudek nad Jiřím Manychem, který je obžalovaný, že jako řidič Škody Felicie tragédii zavinil, totiž padne nejdříve na podzim. Jenže už 6. září tento muž opustí vězení. „Je to tragédie. Nevím, jak to oznámím doma,“ prohlásil otec zemřelé dívky.

Manychovi totiž v září skončí čtyřicetiměsíční trest za to, že v osudný den, těsně před tím, než jeho felicii začali pronásledovat policisté, ujel od benzinky bez zaplacení, a za další majetkovou trestnou činnost spáchanou v Praze a jižních Čechách.

Za smrt dívky už byl Manych dříve pravomocně odsouzen, ve vězení měl být pět let. Jenže loni na podzim po jeho dovolání Nejvyšší soud ČR rozsudek zrušil.

Důvodem byl renault, který se k honičce připletl náhodou, když vyjížděl z vedlejší silnice. Ten totiž možná nedal přednost blížící se felicii, kterou řídil prchající Manych.

Soudci chtějí mít jasno v tom, zda a nakolik je spoluviníkem tragédie právě řidič renaultu, který přijel z vedlejší silnice, vjel na hlavní a vzápětí zahnul na autobusovou zastávku.

„Felicie se pohybovala rychlostí mezi 93 až 114 kilometry v hodině. Kdyby jela rychlostí 93 kilometrů v hodině, auto z vedlejší (renault) se podle propočtu začalo rozjíždět, když felicie byla 130 metrů od křižovatky. V polovině vozovky bylo v době, kdy felicie byla 63 metrů od něj. Kdyby řidič felicie brzdil a zpomalení bylo tři metry za sekundu, auta by se nesrazila. Také není možné, aby felicie dostala smyk v době, kdy byla vedle objížděného auta. Takhle by se auta na silnici vedle sebe nevešla,“ uvedl v lednu znalec Jiří Pech.

Manych ale nebrzdil, rozhodl se renaulta objet. Jenže jeho felicie dostala smyk a narazila do protijedoucího peugeotu. Pro Veroniku byly následky fatální.

Znalec Pech podle soudců svým vyjádřením důkazní situaci zkomplikoval, proto soud v lednu zadal vypracování revizního posudku. Ten už soudci mají. Manychova advokátka Iva Horošková nyní požádala i o přímý výslech zpracovatelů revizního posudku, které soud vyslechne v říjnu.

Obžalovaný Manych u soudu tvrdil, že v den, kdy se stala tragická nehoda, se s Veronikou předem rozhodli, že natankují a ujedou zaplacení. Proto ještě před vjezdem na čerpací stanici z auta sundali registrační značky. Prý jen chtěli dojet domů jižních Čech, ale protože nakoupili příbuzným ze Stříbra vánoční dárky, už jim nezbyly peníze na naftu.

Ujíždějící auto nejdřív sledoval taxikář, telefonem naváděl policisty

„Žádala jsem slečnu, která tankovala, aby přestala a šla zaplatit. Nereagovala. Pak nasedla zadními dveřmi a auto se rozjelo,“ popsala událost čerpadlářka. Ujíždějící auto nejprve sledoval taxikář, který po mobilu naváděl policisty.

První policista, který se felicii pokoušel zastavit, ji pronásledoval do Vejprnic. Tam se vozy otočily a jely zpět do Plzně, ve Slovanském údolí následovala další otočka a auta znovu zamířila na Vejprnice.

Do honičky se postupně zapojily další policejní vozy. Mezi Plzní a Vejprnicemi felicie dostala smyk, narazila do peugeotu v protisměru a do policejní octavie, která stála vedle silnice.

„Smyk jsem dostal, asi když jsem se vyhýbal nějaké překážce. Ujížděl jsem, protože se Veronika bála, že mě zase zavřou. Plakala. V autě asi zrovna hledala mobil,“ řekl při výslechu před soudem Manych. Dívka nebyla připoutaná a z auta vypadla. Byla na místě mrtvá. Manych v době nehody neměl řidičský průkaz a v jeho krvi znalci odhalili stopy po drogách.

V případě, že jej soudci uznají vinným za smrt dívky, může dostat až šest let vězení. Prozatím má Manych v rejstříku sedmadvacet záznamů za majetkovou trestnou činnost nebo ignorování zákazů řízení. Poslední udělený zákaz řízení má do roku 2024.

Tragická nehoda u Vejprnic. (28. prosince 2013)