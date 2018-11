Čtrnáctiletý vzal matce auto a naboural s kamarády do stromu, jsou zranění

13:06 , aktualizováno 13:06

Tři děti se zranily v neděli odpoledne při společné vyjížďce autem na Tachovsku. Teprve čtrnáctiletý hoch nezvládl zatáčku a narazil do stromu. On i jeho dva další spolucestující mladší patnácti let skončili v nemocnici.