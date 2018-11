Řidič předjel auta a v protisměru narazil do stromu, na místě zemřel

11:59 , aktualizováno 11:59

Dvacetiletý řidič osobního auta ráno zemřel na Rokycansku. Poté, co předjel jiný osobní a nákladní vůz, přejel do protisměru, kde narazil do stromu. Vážným zraněním na místě podlehl.