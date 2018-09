Motorkář jel moc rychle. Při nárazu do stromu a do sloupu přišel o nohu

Havárie se stala kolem půl čtvrté odpoledne. Motocyklista jel od obce Pernolec směrem na Tachov.

„Z dosavadního šetření vyplývá, že řidič jedoucí na motorce značky Yamaha nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně-technickému stavu vozovky a v levotočivé zatáčce vyjel ze silnice do pravého příkopu. Narazil do stromu a následně do sloupu telefonního vedení,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Motorkáře, který byl v kritickém stavu, záchranáři letecky přepravili do Fakultní nemocnici v Plzni. „Mohu potvrdit, že utrpěl ztrátu dolní končetiny,“ sdělil mluvčí krajských záchranářů Martin Brejcha.

„Pacient je ve stabilizovaném, nicméně ve vážném zdravotním stavu,“ řekla dnes mluvčí Fakultní nemocnice v Plzni Gabriela Levorová.

Zda byl muž pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek, určí až nařízený odběr krve.

Škoda byla vyčíslena na 105 tisíc korun. Příčinou a okolnostmi nehody se policisté nadále zabývají.