Auto při předjíždění srazilo dítě do příkopu, ani jeden řidič nezastavil

Nehoda se stala v sobotu v 18 hodin. Policie zatím nezná totožnost řidičů ani typy vozidel.

„Neznámý řidič jel od Horažďovic-Předměstí do Horažďovic. Na rovném úseku, kde není zástavba, předjížděl jiné vozidlo. Přitom levým zpětným zrcátkem narazil do chodce. Chlapec spadl do příkopu a zranil se,“ popsala kolizi policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Doplnila, že chlapec šel po nesprávné straně silnice směrem od Horažďovic. Podle jeho výpovědi ani jeden z řidičů po střetu nezastavil a oba vozy pokračovaly v jízdě.

Dopravní policisté nehodu prošetřují a aby ji mohli řádně objasnit, žádají případné svědky o informace.

„Žádáme i další řidiče, kteří v uvedenou dobu projížděli místem nehody a používají ve vozidlech kameru, aby policistům záznam poskytli,“ dodala Ladmanová.

Informace lze sdělit na na telefonních číslech policejní služebny v Klatovech 974 334 251 nebo 974 334 250 nebo i prostřednictvím e-mailu kt.di.podatelna@pcr.cz.