Řidič autobusu oslněný sluncem srazil cyklistu, hrozí mu vězení

Šofér jel s autobusem 15. prosince od Klatov směrem na Nýrsko. Před Janovicemi nad Úhlavou jej oslnilo slunce a právě v tom okamžiku srazil cyklistu, který jel před ním.

„Nehoda se stala na přímém úseku silnice. Řidič dostatečně neviděl před autobus, protože ho oslnilo slunce, a přehlédl cyklistu jedoucího po pravém okraji silnice. Autobus do cyklisty narazil zezadu,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Musím dodržovat časy, hájí se řidič

Muže na kole náraz odhodil do příkopu. Osmatřicetiletý cyklista utrpěl těžká poranění, vrtulník ho přepravil do plzeňské fakultní nemocnice. Pak muž ležel několik týdnů v nemocnicích a stále není v pořádku, jeho léčení bude trvat ještě několik měsíců. Vyplývá to ze znaleckého posudku, který si policisté vyžádali.

Policisté viní řidiče autobusu, že nepřizpůsobil rychlost jízdy aktuálním podmínkám, tedy že nezpomalil, když jej oslnilo slunce. Tím porušil důležitou povinnost a způsobil těžkou újmu na zdraví.

Podle serveru Novinky.cz se šofér hájil tím, že musí dodržovat jízdní řád. „Nenapadlo mě zpomalit, protože jsem vázán jízdním řádem a musím dodržovat časy,“ uvedl podle Novinek do policejního protokolu. Nyní mu hrozí až čtyři roky vězení.