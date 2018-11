Zahraniční turisté o nás nevědí, stěžují si kasteláni hradů a zámků

Pouze čtyři z dvanácti památek ve správě Národního památkového úřadu v Plzeňském kraji letos zaznamenaly nárůst návštěvnosti. Kasteláni to vysvětlují hlavně počasím.

„Velké vedro návštěvě hradů a zámků příliš nepřeje, protože lidé dávají přednost koupání,“ popsal Jan Polívka, kastelán zámku Kozel u Plzně, kam letos dorazilo lehce nad 24 tisíc platících návštěvníků. To je meziročně o zhruba jedenáct procent méně.

Nejvíce lidí se tradičně vypravilo na hrad Rabí. Návštěvníků, kteří si zde zaplatili prohlídkový okruh s výkladem na hrad, dorazilo více než 59 tisíc, což je o pět procent více než loni.

Kastelán hradu Karel Broža připomněl, že se musí ale připočítat dalších několik tisíc návštěvníků, kteří přišli na doprovodné akce, například ukázky drátenického či kovářského řemesla nebo na výstavu loutek.

Podle kastelána z Rabí stojí za poklesem návštěvnosti některých památkových objektů skutečnost, že se rok od roku zvyšuje množství lákadel pro turisty.

„Lidí chodí na památky či jiné atrakce pořád stejně. Když ale své zájmy rozloží mezi více cílů, evidujeme pak logicky někde pokles. Některé rodiny jdou třeba do Techmánie, do aquaparku, které tu dříve nebyly,“ popsal Broža.

Kastelán hradu a zámku Horšovský Týn Jan Rosendorfský uvedl, že objekt je závislý hlavně na zájezdové turistice. Problém nastává, když autobusy nemají ve městě kde zaparkovat. I přesto ale hrad a zámek Horšovský Týn, který je známý velkým množstvím doprovodných akcí, skončil letos s nárůstem návštěvnosti o téměř pět procent. Dorazilo sem necelých 26 tisíc návštěvníků.

Přesto si Rosendorfský myslí, že potenciál památky není dostatečně využitý. Tvrdí, že kdyby se vybudovala infrastruktura a památka byla dostatečně propagovaná v zahraničí, návštěvnost by mohla být násobně vyšší.

O to by se podle Rosendorfského měla postarat například národní agentura pro podporu cestovního ruchu CzechTourism. „Ta si ale ulehčuje práci. Pokud má zahraniční turista zájem o Kutnou Horu a Český Krumlov, proč by mu vnucovali západní Čechy, když je to pracnější,“ říká na adresu agentury Rosendorfský.

„Zahraniční turisté by byli určitě rádi, kdyby jim někdo nabídl i jiné památky než ty notoricky známé. Když k nám zahraniční turista občas dorazí, je u vytržení,“ popsal situaci kastelán.

Podle něj zahraniční cestovní kanceláře organizují cesty tak, že turisté přiletí do Prahy, prohlédnou si zde památky, pak zamíří směrem na jih. „Prohlédnou si zámek v Hluboké nad Vltavou, popojedou na zámek Český Krumlov, pokračují do Mozartova Salzburgu a pak odletí z nedaleké Vídně,“ popsal Rosendorfský.

Nově by podle něj mohli jet z Prahy na západočeské památky a odletět z Mnichova, to jim ale CzechTourism nenabídne.

Rosendorfský by turistům doporučoval jet z Prahy po dálnici do Plzně.

„To je nyní město s mnoha turistickými lákadly. Pak by mohli jet buď do Horšovského Týna, nebo do Kladrub, které jsou u dálnice. Ani návštěvnost kladrubského kláštera totiž neodpovídá jeho historické hodnotě a nákladům, které se investovaly do oprav,“ myslí si Rosendorfský. Do Kladrub loni dorazilo přes 17 tisíc platících návštěvníků.

Český Krumlov a Hluboká se podle Rosendorfského kvůli vysoké návštěvnosti pohybují na hranici ničení památky.

„Přitom my tu máme památku podobné hodnoty a můžeme se rozkrájet a nikdo nám sem turisty nenasměruje. O prázdninách v Horšovském Týně otvíráme i v pondělí, i když je to organizačně obtížné, přesto nám to nepomáhá, protože v Česku se nikdo nevěnuje průmyslu cestovního ruchu koncepčně,“ rozčilil se Rosendorfský.

Do Českého Krumlova ročně přijíždí kolem 450 tisíc platících návštěvníků, což je desetkrát víc než třeba na druhou nejnavštěvovanější památku v Plzeňském kraji - hrad a zámek Velhartice.

Dalších 280 tisíc lidí dorazí během turistické sezony na zámek Hluboká, což je zhruba desetkrát víc než na hrad Švihov, třetí nejnavštěvovanější památku v Plzeňském kraji.

„Diverzifikace turistů do méně exponovaných míst je zcela zásadní cíl agentury CzechTourism i Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jde o takzvaný cílený regionální rozptyl,“ brání se Michaela Klofcová, manažerka tiskového oddělení agentury CzechTourism, která navíc redakci MF DNES zaslala seznam desítek propagačních materiálů a výstupů, kde jsou památky z Plzeňského kraje propagované.