Sprejer udělal ze Zemana na billboardech Hitlera, hledá ho policie

Vandal poničil billboardy v plzeňské čtvrti Lochotín. Zda svým činem chtěl vyjádřit svůj politický postoj, nebo plochy poničil z recese, bude zjišťovat policie. Podle reportáže televize Prima totiž útoku sprejera neušly ani plochy lákající Plzeňany na vepřové hody.

„Kriminalisté zahájili ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a poškození cizí věci“ uvedla mluvčí plzeňských policistů Veronika Hokrová.

V Plzni to přitom není první případ, kdy se nacistická hesla objevila na různých objektech. Naposledy to bylo na Košutce loni v listopadu, kdy se na betonové soše králíka objevila kromě hákových křížů také písmena HH a čísla 88, která představují zkratku pozdravu Heil Hitler a pořadí písmene v abecedě.

„Byl jsem hodně naštvanej a teď taky. Buď to dělá nějaké dítě, které neví, o co jde, nebo to dělá dospělý člověk. Ten ale musí být asi nemocnej a léčí si své komplexy,“ vyjádřil se k vandalismu starosta Úřadu městského obvodu Plzeň 1 Miroslav Brabec.

V případě dopadení pachatele mu hrozí až tříletý trest.

Vandal posprejoval sochu králíka hákovými kříži (2. listopadu 2017)