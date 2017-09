Vysoký kaštan se zlomil a spadl na zaparkovaná auta, nikoho nezranil

Několikametrový kaštan se rozlomil v půl osmé večer. Dopadl na vozidla, ve kterých nikdo neseděl a ani se nikdo nepohyboval v okolí.

„Je to šílené. Přímo tady je vstup do prodejny potravin Norma. Denně tady chodíme na nákupy a zrovna dnes jsme s malou dcerkou přijely asi deset minut před tím, než se to stalo. Kdybychom se jen o chvíli zpozdily, mohly jsme být mrtvé,“ řekla na místě pro server krimi-plzen.cz kolemjdoucí žena.

Na Belánku přijeli hasiči ze stanice Plzeň-střed, kteří odstranili popadané větve a zprůjezdnili silnici. „Zásah trval několik minut,“ sdělil operační důstojník hasičů Robert Kučera.

Policie případ eviduje jako škodní událost. „Majitelé vozidel zatím nevyčíslili škody,“ uvedla mluvčí plzeňských policistů Veronika Hokrová.

Proč se strom rozlomil, se nepodařilo na Správě veřejného statku Plzně, která má zeleň ve městě na starosti, zjistit. Její zaměstnanci mají dnes nařízenou dovolenou.