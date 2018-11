Obce se obávají mýtného na jedničkách. Kamiony se přesunou k nám, tvrdí

Co by v Plzeňském kraji nastalo, kdyby tyhle dvě frekventované silnice byly zpoplatněné? Podle oslovených odborníků je pravděpodobné, že řada dopravců by ve snaze ušetřit hledala náhradní trasy. Tak by výrazně mohlo přibýt kamionů mezi Plzní a Klatovy.

Právě v Klatovech by se pak proudy kamionů dělily na další nezpoplatněné silnice na Domažlice nebo Železnou Rudu a dál do Německa. Soupravy mířící na České Budějovice by z Klatov jely na Horažďovic a dál na jih Čech.

Podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Čížka hrozí, že by se kamiony při vyhýbání zpoplatněným úseků státních silnic první třídy mohly začít přesouvat na krajské komunikace druhých a třetích tříd, které na takovou zátěž nejsou stavěné.

„Pokud budeme mít satelitní systém výběru mýta, viděl bych to tak, aby tranzitní kamionová doprava směla jezdit jen po dálnicích, silnicích první třídy a vybraných silnicích druhé třídy. Jinde tranzitní kamion nemá co dělat. Výjimka by byla pouze v případě, že jede někam pro zboží nebo ho tam vykládá. Tak je to například na Slovensku. Ale to by se u nás musel změnit zákon,“ nastínil náměstek Čížek.

Pokud by takhle stanovená pravidla nebyla, kde by se kamiony mohly nově objevit? Na trase mezi Plzní a Českými Budějovicemi by se tiráci mohli snažit šetřit mýtné mezi Kotousovem a Kasejovicemi na hranici Plzeňského a Jihočeského kraje.

Ušetřili by mýto za 27 kilometrů trasy, objížďka přes Štítov, Spálené Poříčí, Nové Mitrovice až do Lnář je dlouhá 35 kilometrů vesměs po rekonstruované silnici druhé třídy. „To je jedna z těch tras, kudy by asi jeli,“ soudí Čížek, který je letitým starostou Spáleného Poříčí.

Oslovené starostky Nových Mitrovic i Mladého Smolivce si nedokáží představit, jak by to pak u nich vypadalo. „Kdyby jezdily kamiony přes nás, byla by to katastrofa. Už teď lidi nadávají, že tu jezdí pořád víc kamionů. Navíc u nás je asi poslední úsek téhle silnice, který ještě čeká na opravu. Teď máme naději, že by průtah obcí mohli opravit snad už v příštím roce, na projektu se pracuje roky,“ popsala starostka Nových Mitrovic Anna Sivčáková.

Představa, že by se po silnici druhé třídy přes Mladý Smolivec a Radošice, které pod obec také patří, mohly začít valit kamiony šetřící na mýtném, vyděsila tamní starostku Evu Kubovou.

„Určitě bychom tu kamiony nechtěly, i když už tu jezdí, což je na tom to nejsmutnější. Problém je to hlavně v Radošicích, kde je silnice mezi domy zúžená, není tam ani chodník. Autobusová zastávka je až na konci obce a když tam po té silnici musejí chodit i děti, je to složité. Navíc auta tam jezdí rychle. Už jsme tam kvůli tomu osadili i radar, aby zpomalili,“ řekla starostka Kubová.

Bez objízdné trasy kamiony z obcí nevyženete

V posledních měsících si obyvatelé obou obcí užili své. Když silničáři opravovali na hlavním tahu z Plzně do Českých Budějovic silnici ve Chválenicích a dopravu tam pouštěly semafory střídavě, hodně řidičů převážně osobních aut cestu přes Spálené Pořící, Nové Mitrovice, Radošice a Mladý Smolivec používalo jako objížďku.

„Doprava tu strašně stoupla a zrychlila se. U křižovatky v Mladém Smolivci jsme museli osadit radary z obou stran, protože v tom provozu například důchodci vůbec nedokázali přejít přes silnici,“ podotkla starostka.

Zákaz průjezdu tranzitních kamionů si vymohly obce od Rokycan přes Holoubkov až na hranici se Středočeským krajem.



„Abyste mohl něco takového udělat, musíte mít objízdnou trasu. Na staré pražské silnici to je jednoduché, protože kamiony mají jezdit po sousední dálnici. Ale u silnic daleko od dálnic je složité najít objížďku. Nemůžete do jedné obce zakázat vjezd a vše poslat přes druhou,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pavel Čížek.

