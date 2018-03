Chtějí vyhnat kamiony ze staré silnice u D5, řešením je zákaz vjezdu

Nový impuls dostal projekt, jak vrátit na dálnici D5 kamiony, které jezdí na Rokycansku po staré souběžné silnici. Na ní totiž nemusejí platit mýto. K projektu obcí a Plzeňského kraje se hlásí i Středočeši.

V současné době to vypadá, že od Rokycan až do středočeských Zdic by původní výpadovka Plzeň - Praha byla uzavřena pro všechny nákladní auta nad 12 tun s výjimkou těch, která tam cesty začínají, končí nebo zásobují firmy či obchody.

Nyní projektanti zpracovávají řešení, kde budou osazené dopravní značky zakazující průjezd nákladních vozů.

„Když chceme zakázat tranzit vozidel nad 12 tun, musíme pro ně mít objízdnou trasu. V tomto případě je evidentní, že objízdnou trasou je dálnice D5. Byl bych rád, kdyby omezení pro tranzit platilo ještě letos,“ uvedl náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Pavel Čížek.

Kamiony stále využívají starou silnici z Plzně do Prahy. Problém by vyřešil zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun.

Dotčené obce už oznámení o projektu měly na svých úředních deskách. Laicky řečeno, nezbytné papírování spojené s projektem je v plném proudu.

V Rokycanech by zákaz vjezdu začínal u kruhového objezdu U Jatek, tedy v místě, kde se potkávají silnice od dálnice D5 a Litohlav, od Ejpovic, Šťáhlav a centra Rokycan.

Jen projíždějící auta nad 12 tun by nemohla pokračovat přes centrum Rokycan a dál na Prahu. Musela by najet na 62. kilometru na dálnici D5 a dál po ní jet do metropole.

Kamiony a nákladní auta vyhýbající se dálnici jen proto, aby firmy ušetřily na mýtném, nebudou smět projíždět na Rokycansku ani přes Svojkovice, Holoubkov, Mýto a Kařez. Holoubkovský starosta Lukáš Fišer nedokáže odhadnout, kolik těžkých nákladních aut a kamionů přes jejich obec objíždí dálnici.

„Dokud nebudou osazeny značky zakazující tranzit a policie nezačne kamiony zastavovat a kontrolovat, přesně to vědět nebudeme. I kdyby z hlavního tahu obcí ubylo 10 nebo 15 procent kamionů, bude to znát,“ soudí starosta.

S nadsázkou pak dodal, že zřejmě už v létě si obec problém s kamiony vyřeší sama. Ale jen na čtvrt roku. „Připravuje se rekonstrukce části hlavního tahu od hotelu směrem na Mýto. Správa a údržba silnic bude dělat silnici, obec sítě, chodníky a veřejné osvětlení,“ upřesnil Lukáš Fišer.

Navázat na zákaz průjezdu kamionů na rokycanské části silnice druhé třídy číslo 605, jak je teď označena bývalá silniční spojnice Plzně s Prahou, chtějí i středočeské obce Cerhovice, Žebrák a Zdice. Cerhovický starosta Petr Frei říká, že o zákaz průjezdu kamionů bojují už 15 let.

„Zájem máme my, Žebrák a Zdice. Udělali jsme studii, ale zatím nás nikdo nepodpořil. Na západě Čech k tomu přistoupili vstřícněji. Víme, že po dálnici jezdí většina kamionů. Ale proč ještě stovky dalších jezdí přes obce, aby ušetřily za mýto? Tak by to nemělo být,“ shrnul starosta problém. Středočeští starostové budou s úřady o zákazu průjezdu pro kamiony také jednat.

Už v roce 2013 chtěl tehdejší náměstek plzeňského hejtmana pro dopravu Václav Bauer osadit 400 zákazových značek pro kamiony od Ejpovic až po hranici Plzeňského a Středočeského kraje. Jenže nic z toho nakonec nebylo.

Ejpovickým by v budoucnu měl ulevit obchvat, který odvede auta kolem průmyslové zóny u sjezdu z dálnice.