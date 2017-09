Čeští řidiči aut na nás neberou ohledy, shodli se motorkáři na srazu

Letos, kdy se do krajské metropole sjelo dvakrát víc motorkářů než před pěti lety, se z Plzně pokračovalo přes Čemíny, Uněšov a Manětín do Plas. Při trase si silné stroje prohlížely stovky lidí. Stovky pěších obdivovatelů dorazily i do Prazdroje.



Důchodci Ladislavu Polívkovi, který byl desítky let řidičem z povolání a vozil podnikové ředitele, se nejvíce zamlouvala šestiválcová Honda.

„To je po technické stránce opravdu špička. Je to sice motorka stará odhadem tak 15 let, ale po technické stránce pořád obdivuhodná,“ svěřil se Polívka, který motorku považuje za výbornou věc pro výchovu k řízení auta.

„Mě motorka vychovala k tomu, abych nenaboural, začít s motorkou je výhodná věc pro dnešní provoz,“ dodal důchodce, který před lety vozil třeba ředitele firmy Aktiva Kaznějov.

Organizátoři z Moto Pell-Mell Plzeň upozornili v Prazdroji na to, že řidič motorky by měl mít ke svému stroji velký respekt, protože motorka je méně bezpečná než auto.

Šedesátník Josef Škampa, který na akci dorazil z Horšovského Týna prý bezpečnost vyřešil tak, že místo klasické motorky s dvěma koly si koupil tříkolový stroj. „Ježdění je teď pohodlnější, více podobné jízdě v autě. Motorka je teď pro mě hlavně pohodová jízda krajinou,“ dodal. Když prý kolem něj prosviští vysokou rychlostí nějaký motorkářský adrenalinový jezdec, řekne si, však on z toho vyroste.

„V Čechách mám k autům respekt, řidiči nedávají přednost“

Z miniankety MF DNES mezi motorkáři v Prazdroji, kteří se zde loučili se sezónou, vyplynul názor, že za velkou část nehod, které skončí smrtí nebo úrazem motorkáře, mohou v Česku řidiči aut.

„Když jedete v Itálii nebo v Chorvatsku na motorce, všichni vám uhýbají, protože vědí, že motorka je rychlejší. Zkrátka si řeknou, proč ji budu brzdit. To v Česku zatím neplatí,“ uvedl jeden z pořadatelů.



Motorkář Jan Vrzal z Ohučova u Staňkova, který do Plzně přijel na Hondě Transalp 700, řekl, že se snaží jezdit bezpečně. „Spočívá to i v tom, že mám respekt vůči autům, protože spousta z nich motorkářům nedá přednost. Čeští řidiči zkrátka neberou ohled na motorkáře, je to povahou českých lidí,“ prohlásil Vrzal, který s partou motorkářů projel celou Evropu. Nejvíce doporučuje Balkán, protože jsou tam krásné hory, kvalitní silnice a dobrá mentalita lidí, kteří mají rádi motorkáře.



Podobný pohled na české řidiče aut má i Michal Trübenbach z Holýšova. „V devadesáti procentech nehod za to motorkář nemůže, proto bych vyzval řidiče aut, aby když vidí motorkáře, ať jedou opatrněji. A nehod a mrtvých motorkářů bude méně,“ dodal motorkář, pro kterého je ježdění na motorce životní styl. „Patří sem nejen ježdění, ale i oblékání či parta lidí,“ dodal muž, kterého na akci doprovázela manželka. „Jezdíme hlavně po Čechách, na motorce jsou výlety zajímavější než v autě,“ uvedla s kelímkem zlatavého Prazdroje v ruce.

Na motorce se na akci proháněl i pětiletý kluk

Nejmladším motorkářem na akci byl pětiletý Tomáš Uhlík z Plzně, který na nádvoří Prazdroje dorazil na motorce čínské výroby dvoutaktního provedení o obsahu 50 kubických centimetrů. „Jel z parkoviště na nádvoří Prazdroje. Doma jezdí na dvoře nebo někdy mu dovolím jízdu na polní cestě,“ uvedl jeho tatínek.

Maminka se prý o syna bojí, ale není jí to prý nic platné, když tatínek je motorkář. Čínská motorka v ceně 2 500 korun nakonec skončila v kufru maminčina auta, zatímco tatínek pokračoval po dvou kolech do Plas.

Na akci organizátoři z Moto Pell-Mell zavzpomínali i na to, že v Plzni na Chodském náměstí před lety zemřel motorkář, kterému auto nedalo přednost. „To samé se stalo u obchodního domu Tesco,“ svěřili se pro MF DNES.