Střet auta s motorkami uzavřela policie jako přestupek, řidič je nemocný

„Podle znaleckého posudku z oboru zdravotnictví nebyl čtyřicetiletý řidič Škody Fabia v době nehody vzhledem k nastalému zdravotnímu stavu schopen bezpečně ovládat vozidlo. Není proto zodpovědný za vznik a následky nehody,“ uvedla mluvčí klatovských policistů Dana Ladmanová.

Podotkla, že bližší informace o zdravotním stavu řidiče nemůže poskytnout kvůli ochraně jeho osobních údajů. Podle zjištění iDNES.cz trpí muž epilepsií.

Dopravní nehoda se stala 28. května v obci Velký Bor u Horažďovic (psali jsme zde). Podle policistů řidič fabie z Písecka předjížděl jiné auto v místě, kde je plná čára. Přitom narazil do zadní části tohoto vozu a pokračoval v jízdě dál. V zatáčce pak vjel do protisměru, kde se čelně střetl se dvěma mladými řidiči motocyklů značek Suzuki a Yamaha a narazil do svodidel.

Sám byl převezen do strakonické nemocnice. Pětadvacetiletý motorkář Jakub Karcz utrpěl frakturu člunkové kosti v zápěstí a dlouho po nehodě trpěl bolestmi hlavy. Jeho starší kamarád Robin měl lehké krvácení do mozku.

Přežili jsme jen díky ochranným prvkům a štěstí, říkají motorkáři

Nehodu a několik záběrů po ní natočil Jakub Karcz na videokameru. Ještě nyní pět měsíců po havárii ho stále bolí za krkem a špatně spí. O odložení případu se dozvěděl až od redakce serveru iDNES.cz.

Oba motorkáři se shodují, že děsivou nehodu přežili jen díky štěstí a ochranným prvkům.

„Život nám zachránily helmy a páteřáky. Nedovedu si představit, kdyby šly zrovna po silnici děti ze školky nebo matka s kočárkem. To by byla katastrofa,“ reagoval Jakub Karcz na informaci, že řidič fabie neměl v době nehody řidičské oprávnění pro Českou republiku.

Policisté mu ho odebrali kvůli jeho zdravotnímu stavu v březnu loňského roku. Nehoda tak skončí přestupkem. Řidiči hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení v České republice od jednoho do dvou let.

Motorkář natočil čelní srážku s osobním vozidlem (28. května 2017)