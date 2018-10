VIDEO: Staré za nové naráz. Oblouky mostu vymění dělníci unikátní metodou

Velkou pozornost budí unikátní výměna staré konstrukce železničního mostu přes hracholuskou přehradu.

Po týdnech příprav najel v úterý nad hladinu první nový oblouk. Ten teď technici spojí s obloukem původním, přetočí je kolem podélné osy a starou část odvezou k likvidaci.

Most nazývaný Rámusák sloužil více než sto let a opravu nutně potřeboval. Protože konstrukce byla značně zrezivělá, bylo potřeba ji před výměnou nejdříve zpevnit výztužným materiálem.

Na plošině vybudované vedle koleje přímo u mostu připravili technici první ze tří nových oblouků. „Novou sestavenou konstrukci jsme přesunuli do osy koleje, kde už jsme měli připravené další vysouvací dráhy. Po teflonových deskách se pak dostala nad starý most,“ popsal stavbyvedoucí Martin Nožička.

Teď se oba díly sepnou, otočí o 180 stupňů, stará část se vyveze pryč a pak se sešrotuje.

Proces trvá dvacet až třicet dní a zopakuje se ještě dvakrát. Práci technikům může zkomplikovat počasí. Pokud by foukal silný vítr nebo se objevila námraza, museli by s montáží na čas přestat.

Železniční most se začal používat v roce 1901. Tvoří ho dva pilíře z kamenných kvádrů, jejichž výška včetně základů činí 44 metrů, a nábřežní opěry ze stejného materiálu.

Opravy odstartovaly v červenci a vyjdou na zhruba 110 milionů korun. Zakázku vysoutěžilo sdružení firem SMP CZ a MCE Slaný. Nový most bude mít navíc lávku pro pěší a cyklisty.

Vlaky z Plzně nyní jezdí přes Pňovany až do Stříbra, kde cestující přestoupí do náhradních autobusů. Jedna trasa vede ze Stříbra po kratší lince do Lomničky, Trpíst a Blahoust, druhá až do Bezdružic.

Výluka na lokálce podle předpokladů potrvá do konce února příštího roku.

