Šumavská Modrava dostala nové informační centrum za více než pět milionů

V novém informačním centru ve spolkovém domě, který po rekonstrukci poskytuje jak větší prostory, tak kvalitnější nabídku dalších služeb pro návštěvníky Modravy, vznikly navíc tři byty pro místní obyvatele.

„Bývalé infocentrum nebylo schopné při jeho denní návštěvnosti tisíce lidí dále poskytovat kvalitní služby. Nové bude nabízet informace o Modravě a okolí i o Bavorském lese. Poskytnou je pracovnice centra i audiovizuální technika. Co však turisté zřejmě ocení nejvíce, budou toalety - dosavadní jedno společné WC nahradí samostatné záchody pro pány, dámy a invalidy,“ přiblížil starosta obce Antonín Schubert.

Současně s výstavbou infocentra byl zmodernizován konferenční sál spolkového domu, který je vybavený moderní audiovizuální technikou, díky níž budou turistům pravidelně promítány populárně-naučné filmy ze Šumavy a Bavorského lesa. Poskytne i zázemí pro pořádání konferencí.

Ve vlastním infocentru jsou i velké obrazovky, kde se návštěvníci dozvědí zprávy ze šumavských obcí z obou stran hranice.

„Protože spousta informací obsluhu zdržuje a lidé si je mohou přečíst,“ vysvětlil Schubert. Celkové náklady ve výši 5,4 milionu korun bez DPH pomůže z 85 procent uhradit Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, pět procent pokryje ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Deset procent zaplatí obec.

Součástí projektu je i naučná stezka Modrava – hradlový most, která bude otevřena ke konci letošního roku. Jeden a půl kilometru dlouhá středně náročná stezka výhradně pro pěší turisty povede z Modravy při levém břehu Vydry.

Turisté ocení zpřístupnění atraktivní lokality i to, že k památkově chráněnému hradlovému mostu, kterému se také říká rechle, nebudou muset šlapat po přetížené silnici.

Před zástupci obcí v Národním parku Bavorský les starosta Schubert uvedl, že jedinou vadou projektu je, že železnou oponu, která za komunistického režimu bránila odchodu lidí z totalitního státu, nahradila dnes opona zelená.

„Protože my si tu budeme vyměňovat informace o tom, jak jsou naše obce krásné a kam se mohou turisté podívat, ale zatím se nám nepodařilo obnovit staré historické cesty,“ uvedl.

Ten od začátku 90. let bojuje za otevření cesty do Bavorska přes Modrý sloup. Zatím se to nepodařilo kvůli ochraně populace tetřeva hlušce. Šéf šumavské rezervace Pavel Hubený loni v listopadu uvedl, že podmínkou je nová EIA, tedy studie vlivu stezky na životní prostředí.