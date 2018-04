Za vraždu miminka dostala žena 17 let. Podle soudu mu zmáčkla hlavu

Trest si žena odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou. K tomu musí zdravotní pojišťovně uhradit vzniklou škodu ve výši 2 344 korun.

„Ke zranění dítěte nemohlo dojít náhodou, například nevhodnou manipulací. Musela je způsobit druhá osoba svým aktivním, násilným a hrubým jednáním. Z provedených důkazů je nepochybné, že se činu dopustila obžalovaná,“ vysvětlil předseda senátu Tomáš Bouček.

Státní zástupkyně Věra Brázdová požadovala trest mezi 16 až 17 lety, obhájce obžalované Vít Zahálka naopak navrhoval zprošťující rozsudek. Podle něj není žádný přímý důkaz, že by obžalovaná čin spáchala.

Obhajoba totiž přišla s podezřením, že smrtelná zranění novorozence mohla nastat tehdy, když jej babička vezla do babyboxu nebo když byl v péči zdravotníků.

Přišla i s verzí, že miminko vyměnili za jiné, protože to ráno se v průběhu dvou hodin v plzeňském babyboxu objevili dva novorození chlapečci. Všechna podezření soudce ale vyloučil.

Obžalovaná Jana F. porodila životaschopného chlapečka 23. července loňského roku v koupelně bytu v Plzni. Těhotenství tajila, věděl o něm jen její přítel. Ten ale otcem dítěte není. Domluvili se, že žena porodí v zahraničí a miminko si pak vezme jeho známá. To nakonec nevyšlo.

O těhotenství nevěděla ani matka obžalované, která dceru vyrušila v koupelně a novorozence našla pod umyvadlem. Zabalila ho do županu a odvezla na přání své dcery do babyboxu. Chlapec zemřel v nemocnici druhý den. Měl rozlámané kosti lebky, krvácel do mozku.

Podle státní zástupkyně žena proti dítěti použila hrubé násilí, konkrétně na hlavičku. „Zabalila ho a dala do igelitového pytle v úmyslu vhodit do kontejneru poblíž svého bydliště,“ popsala Brázdová.

Soudní lékař Hynek Řehulka uvedl, že příčinou smrti narozeného chlapečka byl otok mozku po jeho těžkém poranění. Ani přes specializovanou péči mu nebylo možné pomoci.

Třicetiletá Jana F., která je matkou už sedmiletého syna, od počátku odmítala, že by dítěti ublížila. „Co je mi kladeno za vinu, to jsem neudělala,“ řekla. Zranění dítěte si ale nedokázala vysvětlit.

Podle psychologů a psychiatrů trpí smíšenou poruchou osobnosti. Je nevyzrálá, nezodpovědná, laxní v dodržování společenských norem a příčiny svých problémů hledá v okolí.

