Vodorovné značení na silnici u plzeňského nádraží nevydrželo ani měsíc

Ještě nedávno novotou svítící jasná bílá barva na Mikulášské ulici je pryč. Čáry a šipky jsou ale ještě viditelné. Co se stalo?

Technický náměstek z plzeňské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Michal Syřínek řekl, že nastříkané značení není definitivní.

„Pokud to řeknu hodně jednoduše, na čerstvě položený asfalt žádná barva dokonale nepřilne. Povrch po položení, laicky řečeno, vyzrává. Když skončí tento proces, až pak je možné udělat definitivní vodorovné dopravní značení odolnější reflexnější plastickou barvou, jak to řidiči znají. My jsme od počátku počítali s tím, že první nástřik nebude definitivní,“ vysvětlil Syřínek.

Dočasné dopravní značení má i výhodu. Pokud se v prvních týdnech provozu ukáže, že je zapotřebí rozmístění čar upravit, při konečném nástřiku to lze udělat bez problémů. Dočasné značení se vyjezdí.

Bílé čáry a šipky na přestavěné Mikulášské ulici před hlavním vlakovým nádražím zhotovila specializovaná firma 31. srpna letošního roku, jen pár hodin před otevřením silnice.

„Podmínkou města bylo otevření Mikulášské ulice do konce letošních prázdnin. To stavbaři splnili,“ ocenil poslední srpnový den při otevírání silnice primátor Martin Zrzavecký.

Stejným způsobem, tedy nejprve nastříkat dočasné dopravní značení a za měsíc dodělávat definitivní dopravní značení, chtějí firmy postupovat po vyasfaltování konečného povrchu silnice na obou stranách mostu Generála Pattona v centru Plzně a rozšířené Karlovarské třídě od křižovatky s ulicí Na Chmelnicích až po Rondel.

Na nové silnici u nádraží je také spousta droboučkých černých kamínků, které na první pohled připomínají jemnou gumovou drť, jež se běžně sype kvůli zlepšení vlastností povrchů na fotbalových hřištích s umělou trávou.

Podle Syřínka se tato speciální drť v poslední době přidává při válcování horní vrstvy vozovky.

„Jsou to malé kaménky obalené asfaltovou směsí, které se do povrchu zaválcují. Dávají novému povrchu potřebnou drsnost, aby to na vozovce neklouzalo. Počítá se s tím, že nějaké procento kaménků se postupně uvolní,“ vysvětlil Syřínek.

Přestavba Mikulášské ulice souvisela s kompletní modernizací nádraží a přebudováním tratí na železniční koridor. Silnice je nyní širší a zapuštěná o téměř metr hlouběji.

Tramvaje tak mají na většině nové komunikace jízdní pás jen pro sebe, rozšířil se i počet jízdních pruhů pro auta.

Dělníci stále obkládají kameny vybetonované opěrné zdi obou nových železničních mostů, dodělávají chodníky, bude tam i cyklostezka. Pod mosty konečně projedou i nákladní auta.