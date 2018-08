VIDEO: Auta se vrací na Mikulášskou třídu, silnice je širší s více pruhy

„Pro auta se komunikace otevře pět minut před půlnocí,“ upřesnil ředitel stavby Jan Zemánek. Autobusy se na původní trasy kolem nádraží vrací v sobotu, trolejbusy v pondělí. Několik prvních dnů ale budou úsek projíždět na pomocné agregáty.



Ve srovnání s původní komunikací je nově část Mikulášské třídy širší, takže pro auta je tam víc jízdních pruhů, a nově už je ve většině trasy oddělená tramvajová trať od pruhů pro auta.

Řidiči ocení i nové odbočení na parkoviště před hlavní nádražní budovou i ve směru z centra Plzně. Před přestavbou ulice bylo odbočení po většinu dne zakázané. Parkoviště ale zůstane ještě několik dnů uzavřené, protože nejen kolem něj ještě nejsou dodělané chodníky.



„Podmínkou města byla otevření Mikulášské ulice do konce letošních prázdnin. To stavbaři splnili,“ ocenil primátor Martin Zrzavecký.



Přestavba Mikulášské ulice souvisela s kompletní modernizací nádraží a přebudování tratí na železniční koridor. Jeho nezbytnou součástí jsou i dva nové železniční železobetonové mosty, které nahradily původní více než století používané ocelové mosty.

Větší severní stavbaři vybudovali v loňském roce, jižní most jeřáb sundal k zemi letos na jaře. Teď se už místo něj klene nový vybetonovaný, ale ještě není kompletně dokončený. Vlaky po něm poprvé projedou koncem letošního roku.



Pod severním mostem se původní silnice s chodníky musely vměstnat do prostoru širokého 25 metrů. Nově postavený most má rozpětí 40 metrů, takže se pod něj vešlo více jízdních pruhů pro auta. Větší i je jižní most, u něj je nárůst z 15 na 26 metrů pro silnici a chodníky.



Před nádražím je nové parkoviště se 63 místy

Náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Mojmír Nejezchleb uvedl, že pro železnici je v téhle fázi stavby důležitá výstavba nových železničních mostů a celého traťového úseku mezi hlavní nádražní budovou a mosty přes řeku Radbuzu.

„Z pohledu cestujících je však nejdůležitější rekonstrukce nástupišť a jejich zastřešení, přístup na nástupiště včetně výtahů a eskalátorů a vybudování nového podchodu ve východní části nádraží,“ řekl Mojmír Nejezchleb.



Před hlavní nádražní budovou je nové parkoviště se 63 místy. „V případě výluk v železniční dopravě poslouží pro parkování až šesti vozů náhradní autobusové dopravy,“ doplnil technický náměstek plzeňského primátora Pavel Šindelář.



Náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Petr Náhlík dodal, že na podzim chodník na severní straně parkoviště doplní stromy. „S jejich usazením se musí počkat na chladnější počasí, vedra posledních týdnů by jim rozhodně nesvědčila,“ vysvětlil Náhlík.



Pro auta se Mikulášská třída uzavřela loni v lednu. Po téměř celou dobu výstavby byl zachovaný tramvajový provoz po jednokolejné trati.



Rekonstrukce západní části hlavního vlakového nádraží včetně obou nových mostů bude stát téměř 1,5 miliardy korun, podstatná část bude z evropských dotací. Město Plzeň do úpravy Mikulášské třídy investovalo 80 milionů korun.

