Bývalý strážník je obžalovaný, že při zásahu na nádraží zmlátil opilce

Státní zástupce obžaloval bývalého strážníka Romana H. z těžkého ublížení na zdraví, zneužití pravomoci úřední osoby a výtržnictví.

Zraněný muž přiznal, že s kamarádem ráno vypili láhev vodky a přes den ještě několik piv a šňupnul si dávku pervitinu. Protože měl náladu, při čekání na vlak šel ještě do provozovny v horním patře hlavního nádraží.

„Zval jsem tam asi nevhodným způsobem prodavačky na panáka. Říkaly, že pít nemohou, asi to braly jako obtěžování. Vykázaly mne ven. Šla kolem ochranka, pak dorazila městská policie. Jeden z městské začal: Ty zk….j cikáne, co tu děláš za problémy!“ popsal před okresním soudem minulý týden poškozený muž.

Po incidentu skončil v nemocnici s množstvím podlitin a mimo jiné i zlomeninou pravé očnice. U soudu přiznal, že se proti urážkám ohradil a do strážníka strčil.

„Nevím, proč mi řekl cikáne. Já tak přece nevypadám a ani jím nejsem,“ tvrdí zraněný muž.

Čtyřiadvacetiletý Roman H., který ještě v loňském roce odešel od strážníků, tvrdí, že se cítí nevinný. Na nádraží tehdy jeli řešit problém s opilci, už tam byla podle něj hlídka ze Slovan.

„Když jsme tam dorazili a zeptali se kolegů, co se děje, on nám začal nadávat. A natahoval se ke kolegovu teleskopickému obušku na opasku. Chtěl jsem, aby poodstoupil. Začal mě urážet, gestikuloval. Říkal, ať sundám uniformu a rozdáme si to jako chlap s chlapem. Že mě rozkope. Strčil mě do hrudníku. Vyzýval jsem ho, aby nepokračoval. Mých pět kolegů jenom stálo a nic neudělalo. Jen koukali, jak opilý a zfetovaný muž na mě útočí,“ popisoval souzený.

Pak prý se rozhodl výtržníka zpacifikovat. Tlačil ho ke skleněným posuvným dveřím bistra a pak strhl na zem. Muž ležel na zádech a strážník ho obklekl.

Ani ve dvou jsme ho nedokázali spoutat, tvrdí souzený

„Přestože na něj již poškozený neútočil, obžalovaný jej nejméně dvanácti údery pěstí silnou razancí udeřil do oblasti obličeje,“ popsal státní zástupce Pavel Tolar.

Bývalý strážník tvrdí, že jej muž držel za kabel od příposlechu z vysílačky, a odmítal jej pustit.

„Křičel jsem na něj, ať příposlech pustí. Pustil ho až po několika úderech. Pořád jsem byl na všechno sám, nikdo z kolegů mi nepomohl. Volal jsem na kolegu, ať mi ho pomůže spoutat, ale ani ve dvou jsme to nedokázali, jaký kladl odpor. Povedlo se nám to až ve čtyřech. Když jsme viděli, že má obličej od krve, volali jsme záchranku a prostřednictvím operačního důstojníka i hlídku státní policie,“ popisoval bývalý strážník Roman H.

Zraněný muž před soudem popisoval, že kvůli zlomenině očnice má stále problémy. V jednom oku má dvojí vidění. Od bývalého strážníka požaduje stotisícové odškodnění.

Soud bude pokračovat výslechy svědků.