Primátor má plán s lázněmi. Chce z nich udělat městský wellness

Budova už čtyřiadvacet let chátrá, pět let je v ní paintball. Objekt získal v roce 1994 soukromník, ten ale zkrachoval.

V roce 2001 ho koupil developer Amádeus. Nejprve jednal o prodeji lázní s městem a krajem, které tam chtěly galerii, nakonec je koupila italská TWB.

Plzeňský magistrát teď pracuje na analýze, aby bylo jasné, co by v objektu reálně mohlo být. Hotovou ji chce mít primátor Martin Zrzavecký z ČSSD do března a hned poté se sejde s majitelem. Od zastupitelů si nechá schválit pověření k jednání.

Zrzavecký je pro to, aby město lázně koupilo. Majitel zatím cenu neřekl. TWB je koupila za 27 milionů korun a dala do nich asi pět milionů.

Podle odhadů realitních odborníků, by byl objekt prodejný za 50 milionů. TWB ho na trhu před časem nabídla za 150 milionů, i když věděla, že jde o nereálnou sumu.

Loni neúspěšně jednala s thajským majitelem blízkého hotelu Angelo, který tam chtěl vybudoval thajské lázně, Prazdroji pak Ital nabídl prostor pro pivní lázně. „Pivovar ale jasně řekl, že plzeňské pivo není na koupání,“ uvedl primátor.

Podle něj TWB zatím nezpracovává studii ani projekt využití objektu. „Rezidenční bydlení, které tam původně chtěl vystavět, není realizovatelné. Bytových projektů je ve městě hodně. A tento by byl finančně náročnější než postavit byty na zelené louce,“ řekl.

Pokud by město navrhlo koupi, muselo by mít podle právníků jako řádný hospodář jasno, co tam chce postavit. „Já bych tam chtěl wellness, moderní formu lázní, relaxace a volnočasové aktivity. Nemyslím si, že by Plzeňáci museli nutně jezdit do Františkových a Konstantinových Lázní,“ řekl.

Podle primátora lze v Plzni vytvořit podobné zázemí s procedurami. Součástí by měla být také restaurace a kavárna.