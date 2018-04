Hygienici zavřeli část mateřské školy na Plzeňsku kvůli těkavým látkám

Část mateřské školy je uzavřena od konce března. Šedesátka dětí, což je necelá polovina kapacity, se proto v úterý přesunula do náhradních prostor místní základní školy.

„Z důvodu bezpečnosti dětí bylo uzavřeno první patro školky. Měřením zde totiž byly zjištěny nadlimitní hodnoty těkavých organických látek xylenu a styrenu,“ vysvětlila Petra Langová z odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice v Plzni.

Upřesnila, že měření bylo provedeno na základě podnětu jedné z maminek. „Uváděla, že její dítě obtěžuje zápach a vyvolává u něj zdravotní potíže a že by to mohlo být způsobeno stavebními pracemi,“ sdělila Langová.

Příčiny nadlimitních hodnot škodlivin podle ní hygienici nezjišťovali. Langová ale připustila, že přestavba školky může mít na výsledky měření vliv. „Příčiny přítomnosti těkavých látek jsme v rozhodnutí o uzavření části školky nezmiňovali. O tom, z čeho mohou pocházet, můžeme jenom spekulovat. Mohly to způsobit penetrační nátěry na střeše, v přízemí se také bourala podlaha, látky se do tříd mohly dostat okny, když se větralo,“ konstatovala Langová s tím, že rozhodnutí o uzavření školky je vydané do doby, než obec prokáže nepřítomnost škodlivin.

Místostarosta Štěnovic Jan Polívka uvedl, že se obec snažila stavební práce zredukovat tak, aby děti byly minimálně rušeny. Obec podle něj uvažuje, že ze školky přesune do základní školy i dalších objektů zhruba 70 dětí.

Doplnil, že stavební práce budou pokračovat do konce září. Cílem přestavby je modernizace a rozšíření kapacity školky o zhruba třicet míst. „Příčinu přítomnosti škodlivin nyní zjišťujeme, následovat bude jejich odstranění,“ uvedl Polívka.

Hygienici provedou ve školce kontrolu během dvou týdnů

Místostarosta ocenil vedení základní školy, že obci pomohlo. Náhradní prostory jsou podle Langové sice provizorním řešením, ale jsou vyhovující.

„Jsou to prostory školní družiny, kde už má školka odloučené pracoviště. Pro děti zde byly uvolněny čtyři třídy. Výhodou je, že mohou využívat i stravovací zařízení školy, navíc je to kousek od mateřské školy,“ sdělila Langová s tím, že během dvou týdnů provedou hygienici ve škole kontrolu a budou zjišťovat, zda podmínky budou dětem vyhovovat.

Xylen se používá jako rozpouštědlo například v lakýrnictví. Dráždí kůži, oči a horní cesty dýchací, působí toxicky zejména na nervovou soustavu. Vyskytnout se mohou bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, křeče. Ve vysokých dávkách může nastat i zástava dýchání, ztráta vědomí a smrt.

Lidé, kteří byli vystaveni vysokým krátkodobým koncentracím styrenu, měli deprese, problémy se soustředěním, svalovou slabost a trpěli celkovou únavou. Z akutních projevů to bylo podráždění očí a sliznic nosu a krku.