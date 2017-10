V Plzni je málo jeslí, mateřské školy začaly přijímat i dvouleté děti

Kapacita obou jeslí - na Slovanech při 21. mateřské škole a v centru města při 49. mateřince - je třicet míst.

„Poptávku jsme vyřešili tím, že jsme do školek začali přijímat i děti dvouleté,“ říká starosta Doubravky Michal Chalupný s tím, že vstup do mateřinky je podmíněný tím, že se dítě samo domluví, dojde si na záchod a je schopné po obědě usnout se svými vrstevníky.

Od září mateřinku navštěvuje osm čerstvě dvouletých dětí. Další dvě desítky jsou o něco starší, tři roky jim ale v září ještě nebyly.

Doubravecké školky mají celkovou kapacitu kolem 750 míst, zájem o umístění dvouletých dětí tedy podle Chalupného není nijak masivní.

„Jsme schopni to personálně i prostorově pokrýt,“ hodnotí Chalupný. Pokud by vznikla poptávka po umístění dětí i výrazně mladších, dokázal by to podle něj obvod také zajistit.

Na Lochotíně chtějí na požadavky rodičů také reagovat. „Zájem umisťovat dvouleté děti jsme zaznamenali. Nyní dáváme s ředitelkami školek dohromady seznam vybavení, které je pro tyto děti potřeba,“ říká místostarostka obvodu Ivana Mádlová. Už nyní je možné díky volné kapacitě přijímat ty děti, jejichž věk se blíží třem letům.

Pokud se na tom zástupci radnice shodnou a podaří se nalézt peníze, od příštího roku by do školek mohly nastoupit i děti mladší dvou a půl roku. Podle Mádlové by tuto službu mělo poskytovat v obvodě několik školek, a to v různých lokalitách.

Od roku 2020 budou muset školky povinně přijímat dvouleté děti

Za umístění potomka v jeslích platí rodiče kolem čtyř tisíc korun měsíčně, za mateřinku od pěti set do jednoho tisíce. Podle novely školského zákona by od roku 2020 měly školky přijímat všechny dvouleté děti, jejichž rodiče o to projeví zájem.

„Uvidíme, zda kvůli tomu nebude třeba jesle transformovat,“ říká vedoucí odboru školství plzeňského magistrátu Dagmar Škubalová.

Alternativou k jeslím jsou dětské skupiny, kterých je jen na území Plzně čtrnáct. Některé přijímají děti i od jednoho roku věku, cenově jsou díky dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí srovnatelné s jeslemi.