Máslo za pětadvacet korun? Lidé jezdí do Stodu pro tuk nejasného původu

Lidé v malém krámku stojí na máslo fronty. Občas se i hádají, když prodavačka řekne, že už je jen pro ty, co si ho objednali. Ostatní tak mají smůlu. A co je na stodském másle tak zajímavé?

Čtvrt kila stojí 25 korun, zatímco v supermarketech je to minimálně za dvojnásobek. Pochybnosti však vyvolává právě cena. Tak levné máslo se totiž podle odborníků na trhu sehnat nedá.

Z průzkumu MF DNES mezi plzeňskými obchodníky vyplynulo, že nejlevnější máslo, se kterým se na trhu setkali, bylo máslo z Polska v ceně 35 korun za čtvrt kilogramu.

Mluvčí Asociace českého tradičního obchodu Jan Hrdina uvedl, že 25 korun je cena na současnou situaci velmi neobvyklá. „Mohou třeba máslo prodávat hluboko pod nákupní cenou s cílem přilákat zákazníka,“ uvedl Hrdina.

České máslo se podle něj nyní dost často objevuje za 59 korun, máslo dovezené z Polska je zhruba o desetikorunu levnější.

„Kilogram stojí 99 korun, je z Olmy pro gastronomické účely, tuku má 79 procent, lidé se tu o ně perou, bude zase v pondělí, dnes už ho nemáme,“ sdělila v pátek prodavačka stodského krámku s názvem Potraviny za pár kaček, který sídlí na náměstí ČSA a kde jsou k mání i potraviny s prošlou minimální trvanlivostí.

Pokud se ve Stodě prodává Zlatá Haná, není to máslo

Máslo se prodává na váhu a nejčastěji do mikrotenových sáčků. Někdo si však odnášel celý pětikilový kbelík.

Na otázku, co je to za máslo, když je cena poloviční oproti máslům v jiných obchodech, provozovatelka obchodu odpověděla, že to není stoprocentní máslo. Uvedla jen znovu to, že jde o máslo z Olmy Olomouc. Problém je ale v tom, že v Olmě žádné máslo v kbelících neprodávají.

„Máslo neděláme ve velkých baleních, jen ve čtvrtkilových,“ uvedla pracovnice podnikové prodejny Olmy Olomouc. Pracovnice zákaznického servisu firmy doplnila, že v kbelíku firma prodává jen Zlatou Hanou. „Obsahuje mléčný tuk a rostlinný olej v poměru 15:85,“ stojí na obalu Zlaté Hané. Pokud se tedy ve Stodu prodává tento produkt, nedá se nazvat máslem.

„Nejnižší kategorie másla se totiž nazývá máslem s nízkým obsahem tuku a má mít minimálně 39 procent mléčného tuku, produkt s nižším obsahem se máslem nazvat nedá,“ uvedl mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.

Připomněl, že pokud se máslo prodává na váhu, mají být na viditelném místě v prodejně uvedeny podrobnosti o výrobku, nebo je má dostat zákazník společně s výrobkem. A to se ve Stodu nestalo.

„Máslo je dobré. Připadá mi stejné, jako když se dříve prodávalo takzvané dvojkové máslo,“ uvedla seniorka Helena stojící před krámkem. „Musíte si ho objednat týden předem,“ dodala.

Máslo ze Stoda otestoval kuchař

Gastronomický odborník Jan Laitl stodské máslo otestoval.

„Když se rozpouští klasické máslo, tak se kolem něj na pánvi dělají bílé mapy, to je mléčný tuk a mléčná bílkovina,“ popsal. Jenže tento charakteristický ukazatel u stodského másla vidět nebyl.

Podobnému testu podrobil pro srovnání máslo z Kunína. Když oba produkty několik minut nechal na pánvi pěnit, u kunínského másla vznikla hnědá tekutina. Na pánvi s máslem ze Stodu zůstala tekutina světlejší.

„V přepáleném másle vznikne hnědý zákal, což je vysrážená mléčná bílkovina, ta je i ve vedlejší tekutině, ale v menším množství, z toho se dá usoudit, že jde o mléčný tuk nastavovaný margarínem, tedy rostlinným tukem,“ dodal.

