Baxa uvolnil post na hejtmanství, náměstkem pro kulturu je Vilímec

Zatímco v případě Martina Baxy z ODS byla funkce neuvolněná, u Vladislava Vilímce již je uvolněná, tedy na plný úvazek a za plný plat téměř 100 tisíc korun měsíčně.

Vilímec zároveň opustil uvolněnou funkci předsedy výboru pro investice s příjmem zhruba 77 tisíc měsíčně. Z té se pro změnu stala pozice neuvolněná s odměnou osm tisíc korun měsíčně a převzal ji místostarosta Rokycan Jan Šašek.

Zastupitelé opozice kritizovali, že krajská koalice účelově vytváří a mění uvolněné funkce podle potřeb politiků, kteří do nich nastupují.

„Pokud má dojít k takové změně, měla by to být změna ve prospěch Plzeňského kraje a jeho občanů, nikoli změna ve prospěch konkrétní osoby. V tomto případě to bylo ve prospěch pana Vilímce. Byť byl ve funkci uvolněného předsedy výboru, tak náměstek má přece jenom plat daleko vyšší,“ prohlásil Kamil Šefl z hnutí ANO.

„Děje se to opakovaně, potřebujete zohlednit zájmy politiků,“ upozornil Richard Pikner z TOP 09.

Martin Baxa řekl, že takové názory naprosto odmítá. „Nechtěli jsme zvyšovat počet uvolněných členů zastupitelstva. Vladislav Vilímec bude práci vykonávat jako uvolněný náměstek, ale dosud uvolněná pozice předsedy výboru pro investice bude neuvolněná,“ konstatoval.

Vladislav Vilímec v minulosti proslul jako politik kumulující funkce. Byl například zároveň poslancem, uvolněným předsedou výboru kraje a uvolněným místostarostou Kdyně. Post ve Sněmovně loni neobhájil a v pondělí informoval, že je již pouze neuvolněným místostarostou Kdyně.