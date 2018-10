Je to potěšující opomenutí, tvrdí budoucí primátor o nepozvání na Hrad

Nepozvaní ale zřejmě po účasti na ceremoniálu ani příliš netouží.

„Mě to netrápí. Naopak mě trápí, že jsme se dostali do stavu, že se při tak významném výročí státu kupčí s pozvánkami na Hrad. Myslím, že ve veřejném prostoru by lidé měli umět mluvit i s těmi, kteří s nimi nesouhlasí,“ řekl hejtman Josef Bernard z ČSSD.

Ten loni při návštěvě kraje prezidentovi tlumočil usnesení krajské rady, která kritizovala prezidentův výrok, že anexe Krymu je hotová věc. Bernard pak před posledními prezidentskými volbami otevřeně podpořil Jiřího Drahoše.

„Náš milý pan prezident mi to ulehčil. Pozvánku jsem nedostal a ušetřil mi přemýšlení a váhání nad účastí,“ uvedl Lumír Aschenbrenner z ODS.

Domnívá se, že je to důsledek toho, že zatím žádnou pozvánku na Hrad nepřijal, stejně jako nepřijímal pozvání na obědy s prezidentem při jeho návštěvách regionu.

Nedůstojnost dosáhla pomyslného vrcholu, řekl Martin Baxa

„Je to potěšující opomenutí,“ komentoval nepozvání na Hrad poslanec Martin Baxa z ODS. Ten nicméně tvrdí, že je pro něj nepřijatelné, jak prezident přistoupil k výběru lidí pozvaných na ceremoniál v den stého výročí vzniku republiky.

„Nedůstojnost podle mě dosáhla pomyslného vrcholu. Nejsou zvaní lidé pravděpodobně na základě nějakých malicherných osobních důvodů. Proto bych tam nejel, i kdybych pozvánku dostal. Navíc chci být 28. října v Plzni, kde jsme připravili velkolepé oslavy,“ konstatoval Baxa.

Na Hrad podle agentury ČTK nejede ani dosavadní primátor Plzně Martin Zrzavecký z ČSSD. „Pan prezident mě nepozval,“ řekl. Důvodem je podle něj zřejmě to, že měl výhrady k některým výrokům prezidenta.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček řekl, že pozváno nebylo jen minimum lidí. Jsou to podle něj ti, kteří se stále nevyrovnali se zvolením Miloše Zemana.