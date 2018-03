Roste prodej nemovitostí kvůli insolvenci, ceny realit mohou spadnout

Přibývá lidí, kteří se musí zbavit bytu nebo domu kvůli tomu, že nejsou schopni splácet hypotéku. To by mohlo zahájit krizi na realitním trhu, a tím by cena nemovitostí šla dolů. Na to ale doplatí především méně movití.