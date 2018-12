Za vraždou ženy v Rokycanech mohla být msta za nevěru, ukázal jiný soud

Sedmatřicetiletá žena žila s Albertem A. deset let. Osmnáctého října večer seděla v autě v Kotelské ulici, kde je průmyslová zóna, a čekala na kamarádku, až jí skončí směna. Na zadním sedadle měla dítě. Třiačtyřicetiletý Albert A., který byl nedlouho předtím propuštěn z vězení za obchodování s drogami, podle obvinění přijel na místo a ženu před jejich synem střelil do hlavy. Po jedenácti dnech zemřela v nemocnici.

„Údajným motivem měly být mezilidské vztahy,“ uvedla po činu policejní mluvčí Martina Korandová. Blíže motiv nespecifikovala.

U rokycanského soudu nyní vyšlo najevo, že jedním z důvodů napětí mezi partnery mohl být vztah, který žena navázala v době, kdy si Albert A. odpykával trest.

V této kauze z letošního června vystupuje Albert A. jako poškozený. Obžalovaným je 37letý pracovník rokycanského kebabu, Alžířan Said M., kterého státní zástupkyně viní z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví.

„Vyběhl z prodejny za poškozeným Albertem A. a fyzicky ho napadl několika údery pěstí do hlavy, obličeje a břicha. V levé ruce držel blíže nezjištěný nůž. Ačkoli se poškozený bránil a uchopil jej za ruku s nožem, i přesto jej tupou stranou nože udeřil do hlavy a ruky,“ popsala útok Alžířana státní zástupkyně.

Alberta A. záchranka odvezla k ošetření do nemocnice.

Souzený muž jakýkoli útok nožem odmítá. Tvrdí, že mu Albert A. několik měsíců vyhrožoval textovými zprávami a provokoval ho.

„Těsně před konfliktem 27. června jsem z obchodu zahlédl Alberta. Šel s rodinou a dělal na mě posunky. Myslím, že se chytil za kalhoty a šklebil se na mě. Dostal jsem vztek. Vyběhl jsem před obchod. Dal jsem mu hlavičku, pak asi tři až čtyři rány pěstí. Jeho družka vzala koště asi od člověka, co tam uklízel, a udeřila mě násadou přes ruku. Žádný nůž jsem neměl,“ tvrdí souzený muž.

V Rokycanech postřelili ženu do hlavy (19. října 2018)

VIDEO: V Rokycanech postřelili ženu do hlavy z jedoucího auta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prostřednictvím videokonference mezi soudem a věznicí soudkyně vyslýchala Alberta A., který je nyní ve vazbě. Mimo jiné uvedl, že když se loni vrátil z vězení, dozvěděl se, že mu družka byla nevěrná. Dva měsíce vše sledoval.

„Družka se mi napůl přiznala. Já pak šel do kebabu. Chtěl jsem s tím mužem mluvit,“ vysvětloval do kamery ve věznici Albert A. Uvedl, že se pak se Saidem M. skamarádil.

„Žádné výhružné SMS jsem nikomu neposílal. Když mě na ulici napadl a vytáhl na mě mačetu, nechtěl jsem se prát. Vždyť jsem byl z vězení puštěný na podmínku,“ prohlásil Albert A.



Soud vyslýchal i otce zavražděné ženy. „Holka se mi svěřila, že když byl Albert ve výkonu trestu, našla si kamaráda. Ale že se s ním rozešla a tím to zhaslo. Albert ji pak naváděl, aby ho udala za znásilnění. To ale neudělala. Albert chorobně žárlil, hádali se, zavíral ji do skříně. Já jsem šel do kebabu a Said mi odpřísáhl, že se s ní sice několikrát setkal, ale vše skončilo. Nedivím se, že Alberta napadl, že psychicky neunesl několik měsíců vyhrožování,“ prohlásil otec mrtvé ženy.

Soud bude pokračovat v příštím roce. Souzenému hrozí až tříletý trest.

Utýral ji, říká otec postřelené z Rokycan (21. října 2018)

VIDEO: Utýral ji, říká otec postřelené z Rokycan Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu