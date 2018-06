Dub starý přes 700 let dožil, podle pověsti se u něj zastavil Jan Žižka

Slzy v očích mají lidé, kteří kolem padlého Lomanského dubu od úterního odpoledne projíždějí. Všichni se zastavují a loučí se s ním.

„Proplakala jsem celé odpoledne, jsem z toho špatná,“ přiznala Jana Čiháková z nedaleké osady Lomany, která se roky o stav památného stromu zajímala.

Neustále apelovala na úředníky, aby se pokusili jeho osud zvrátit. „Když jsem si v roce 2003 koupila v Lomanech zchátralou hájovnu, začal se dub naklánět směrem do pole. Bylo vidět, jak postupně uhnívá. Dříve kolem něj stály ovocné stromy. Ty postupně zmizely a místo nich je pole. Zemědělci ho zaorávali téměř až k tomu dubu. Vůbec nerespektovali ochranné pásmo. A to nemluvím o postřicích, které strom roky ničily,“ domnívá se Čiháková, co stálo za zničením stromu.

Podle Josefa Domabyla, tajemníka Plas, pod které Lomany patří, muselo vyhnívání stromu trvat několik desetiletí.

Lomanský dub nazývaný také Draženský stával majestátně u silnice z Loman do Lomničky. Přestože severní část jeho kmene vyhnívala a z dutiny se postupně stal obrovský otvor, listy v koruně stromu se každým rokem zazelenaly.

Přesné stáří dubu není známo, odhaduje se přes 700 let. Podle pověsti se u něj zastavil se svým lidem i Jan Žižka. Proto je někdy nazýván Žižkův dub. Dorostl výšky 28 metrů, průměr koruny byl 20 metrů a průměr kmene 260 centimetrů.

Informace o zkáze Lomanského dobu se ihned rozletěla po sociálních sítích. V diskuzi se objevil například dva roky starý snímek novomanželského páru, který se u majestátního stromu nechal vyfotografovat.

„Byl to nádherný strom, velká dominanta sklízející obdiv mnoha lidí,“ uvedl na sociální síti Míra Vodička.

„Vyhnil až do koruny. Když jsem před lety chodila k němu s vnoučaty, chtěla se v něm schovávat. Tak moc byl uhnilý,“ vzpomíná Jiřina Hepová.

Kousek od padlého stromu je další Lomanský dub. Ten stále stojí podél silnice z Loman do Dražně, i když je už patnáct let zcela uschlý. Jeho stáří se odhaduje na pět set let.

Oba stromy jsou chráněné od roku 1978 pro svůj věk a vzrůst. Ten, který nyní padl k zemi, byl navíc chráněný i jako krajinná dominanta.

Nedaleko od nich už rostou nové duby. Samy se v okolí vysemenily. „Pod Draženským je jich pět, možná víc. Jeden z nich je na kraji asfaltové cesty, což není dobře. Časem bude překážet a uřezají se mu větve,“ míní Čiháková.

Padlý strom patří do majetku Plzeňského kraje. Ve čtvrtek se v Lomanech sejdou jeho zástupci a budou jednat s představiteli Plas, co s dřevinou bude dál. „Padají určité návrhy. Například, že část z něj by se využila jako archiválie v Centru stavitelského dědictví v Plasích. Zájem projevila i Jana Čiháková. Ta by jeho další část ponechala přímo v Lomanech. Uvidíme, co z toho bude smysluplné,“ vyjmenoval Domabyl.