Po volebním překvapení v Liticích řeší, kdo bude novým starostou

Pozoruhodný výsledek, nad kterým leckdo nevěřícně kroutil hlavou, přinesly komunální volby v městském obvodu Plzeň-Litice.

Nejvíc hlasů z pěti stran, které kandidovaly, zde totiž získalo uskupení s názvem Litice – Patrioti, které vedl dosavadní starosta Jaromír Janoušek. Vítězství této formace čekal málokdo.

Hlavním důvodem byla skutečnost, že život v Liticích v poslední době rozbouřily protesty proti plánu na výstavbu průmyslových hal na okraji čtvrti. Místní se obávají, že obří budovy naruší venkovský ráz Litic a přitáhnou stovky zaměstnanců pracovních agentur.

Tento případ dostal problematiku montoven do předvolebních programů řady stran na celoměstské úrovni.

Někteří zastupitelé a obyvatelé Litic dávali starostovi Janouškovi za vinu, že proti projektu dostatečně nevystupoval a spekulovali o jeho přílišné vstřícnosti vůči developerovi. To starosta odmítal. Zdůrazňoval, že územní plán s průmyslovou zónou v Liticích počítal už před jeho nástupem do funkce starosty. Ve vedení městského obvodu je přitom Jaromír Janoušek už osm let.

Vzhledem k atmosféře v Liticích se ani nečekalo, že bude Jaromír Janoušek znovu kandidovat. Nicméně do voleb šel a uspěl.

Jeho kandidátka Litice – Patrioti získala přes 32 procent hlasů a čtyři místa v zastupitelstvu, kde je jedenáct křesel. Druzí v pořadí, kandidáti SNK Litice, dostali o zhruba deset procent méně než vítězné uskupení.

Nicméně se zdá pravděpodobné, že se zástupci zbývajících čtyř volebních stran dohodnou a starostu Janouška už do vedení samosprávy Litic nepustí.

Dosavadní vyjednávání jsou bez uskupení končícího starosty

Končící starosta tvrdí, že zatím o povolebním vývoji v Liticích s nikým nejednal. „Byl jsem pryč a teprve nyní se vracím. Zatím nemůžu říct, zda se s někým dokážu domluvit, nebo budou ostatní proti mně,“ prohlásil. Nechtěl odhadovat, jak se může jednání po volbách vyvíjet.

„Myslím, že každá z těch stran si žije ve své bublině a že to není pro Litice dobře,“ konstatoval.

A čím vysvětloval poměrně nečekaný úspěch kandidátky, kterou vedl? „Myslím, že lidi pořád mají rozum,“ uvažoval. Tvrdí, že spolupráci se zástupci jiné strany nevylučuje.

Dosavadní místostarosta Litic Václav Král kandidoval za uskupení PRO Litice. Přiznal, že úspěch kandidátky se starostou v čele nečekal. Předpokládá, že se dohodnou zástupci stran, které kandidovaly proti starostovi. Tvrdí, že spolupráce s ním by byla pro něho nepřijatelná.

„Vím jistě, že my současného starostu nepodpoříme. Budeme hledat jiné řešení,“ sdělil Václav Král.

Domnívá se, že se Jaromírovi Janouškovi nepodaří získat na svou stranu dva zastupitele zvolené za jiné strany, aby měl v samosprávě většinu šesti hlasů. „Mám pocit, že k tomu nedojde. Ten problém s halami a nedávná minulost jsou tak intenzivní a silné, že si to nedovedu představit,“ konstatoval.

Nechtěl mluvit o tom, zda se sám bude o pozici starosty ucházet. „O tom běží diskuse a nechci předjímat,“ řekl.

Litický volební lídr ANO Michal Hausner řekl, že spolu zatím jednají zástupci stran kromě uskupení starosty Janouška. I Hausner tvrdí, že se dá předpokládat, že se domluví strany, které v Liticích získaly méně hlasů.

„Existuje tam možnost spolupráce, ti lidé si nevadí, umí se spolu bavit a na lecčem se shodnou,“ konstatoval. Zatím prý neexistuje shoda na tom, kdo by se měl stát příštím starostou. „Na tom jsme se ještě úplně nedohodli. Je víc variant,“ prohlásil.

Lidé z Litic protestovali proti stavbě průmyslových hal (15.března 2017)