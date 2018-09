V Plasích vznikne poliklinika, vrátit by se mohl chirurg i plicní lékař

Není to obvyklé, aby město získalo od krajského úřadu tak vysokou dotaci. Plasy to ale dokázaly prosadit. Rada kraje schválila minulý týden dotaci na vznik polikliniky ve výši 40 milionů korun.

Nápad ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Potřebnost polikliniky vysvětluje vedení kraje tím, že v regionu severního Plzeňska není nemocnice.

Podle krajské radní pro zdravotnictví Mileny Stárkové bylo podmínkou i to, aby projekt podpořily okolní obce a města. „Dostupnost zdravotní péče má v tomto regionu přispět k tomu, aby se venkov nevylidňoval,“ sdělil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Letos by kraj měl poskytnout dvacet milionů korun, příští rok dalších dvacet na přestavbu a rekonstrukci bývalé administrativní budovy Jednoty Plasy, kterou město odkoupilo za 12 milionů korun právě s cílem zřídit nedaleko centra Plas lékařský dům.

Do dvoupatrové budovy, která se má zvýšit o jedno podlaží, by se měli soustředit místní lékaři. Ti nyní mají ordinace roztroušené po celém městě. Další by měli přibýt. Na poliklinice totiž bude i rentgen, což je podmínka, aby zde sloužil i chirurg a plicní lékař, kteří ve městě dnes chybějí.

„Severní Plzeňsko je jediný region, kde není takovéto zařízení,“ uvedl starosta Plas Zdeněk Hanzlíček.

„Investice se kraji vyplatí, protože spádově by mělo sloužit zhruba 25 tisícům lidí,“ dodal Hanzlíček.

Polikliniku vybudovali před lety i v Blovicích, kde se stala zdravotnickým centrem pro jižní Plzeňsko. „Tehdy na její vybudování byly k mání evropské dotace, získali jsme devadesát procent potřebných prostředků. Dotace ale dnes nejsou ani z evropských, ani z národních zdrojů, proto je dobré, že kraj peníze poskytne,“ myslí si starosta Blovic a krajský zastupitel Jan Poduška s tím, že malé město typu Plas, kde žije 2 700 lidí, na vybudování polikliniky v rozpočtu peníze nemá. Kdyby je chtělo investovat, muselo by se drasticky zadlužit.

Hanzlíček: Chceme do města vrátit chirurgii a plicní ambulanci

Starosta Plas Hanzlíček sdělil, že lékaři jsou dnes rozmístěni po celém městě a přislíbili, že se po vybudování polikliniky sestěhují.

„Lékařů v posledních letech v Plasích ubývá, a to od doby, kdy zde přestal sloužit rentgen. V návaznosti na to skončil chirurg a plicní ambulance, pro které je rentgen základní podmínkou. Tyto specialisty chceme do města dostat zpět,“ uvedl Hanzlíček.

Proto město oslovilo EUC kliniku v Plzni, která v krajské metropoli provozuje polikliniku na Denisově nábřeží a ve Skrétově ulici.

„Radnice v Plasích se na nás obrátila s dotazem, zda by bylo možné provozovat ve městě plicní ambulanci, ale zatím bez konkrétních podmínek, například o výši nájmu. Jsme připraveni s městem jednat,“ uvedl ředitel EUC kliniky v Plzni Jan Šlajs.

Připomněl, že pacienti z Plas již využívají plicní pracoviště EUC kliniky v Plzni, která ho personálně posílila poté, co v Plasích ukončilo činnost. V Plasích má EUC klinika ještě gynekologickou praxi. O tom, zda se přesune na novou polikliniku, bude podle Šlajse rozhodovat také nabídka města Plasy.

V poliklinice budou i laboratoře a lékárna

„Lékaři budou mít lepší podmínky, než mají ostatní zdravotnická zařízení v okolí, tedy v Kralovicích, Třemošné i v Plzni,“ slibuje starosta Hanzlíček. V budově budou podle něj kromě ordinací a rentgenu i laboratoře a lékárna.

„Mělo by zde sídlit kolem dvanácti pracovišť, kromě jmenovaných i praktičtí lékaři pro děti a dospělé, zubní lékař, gynekolog, chirurg, kardiolog, logopedie, oční ambulance, interna, hlásí se nám sem i psychiatr,“ popsal starosta.

Od vybudování polikliniky si zlepšení pro sebe i své pacienty slibuje internistka Marie Lippertová, která má dnes v Plasích ambulanci v Potoční ulici. „Mám ordinaci v budově, která nebyla postavena úplně dobře, například okna netěsní,“ přiblížila s tím, že výše nájmu na poliklinice zatím podle slibů starosty vypadá pozitivně.

Pacientů prý má Lippertová dostatek, takže si myslí, že by se v místě uživil i chirurg či plicní ambulance.

Starosta upozornil, že lokalita severního Plzeňska je složená hlavně z obyvatel vyššího věku, proto jim chce město umožnit, aby měli co nejvíce péče na jednom místě a nemuseli za ní běhat po celém městě nebo za ní cestovat do Plzně.

„Například lidé ze Žihle by nemuseli za základní zdravotní péčí jezdit do Plzně, je to padesát kilometrů,“ uvedl starosta. Potřebnost polikliniky navíc podle jeho slov stoupá v letních měsících, kdy v Plasích a okolí narůstá počet obyvatel a turistů odhadem až o sto procent. V regionu je totiž hodně dětských táborů, rekreačních zařízení, chat i chalup.