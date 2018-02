Bývalého lékaře soudí za pokus o vraždu. Škrtil manželku, říká obžaloba

Sedmašedesátiletý lékař na sklonku pracovní kariéry skončil v invalidním důchodu. Jeho identitu nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozené ženy.

Podle obžaloby muž zaútočil na svoji manželku loni 9. března v podvečer v domku na Klatovsku, kde spolu žili.

„Po vulgárních nadávkách napadl ženu, která na gauči sledovala televizi. Z pravé strany ji chytil za krk, úmyslně stiskl ruce a začal ji rdousit. Ženě se podařilo posadit. Znovu ji povalil, hlavu jí tlačil do polštáře, aby nemohla dýchat. Poškozená využila okamžiku, kdy stisk trochu povolil, vysmekla se a utekla,“ popsala státní zástupkyně.

Podle lékařů trpí poškozená posttraumatickou stresovou poruchou, ve vzpomínkách se jí nepříjemný zážitek vrací.

Žena kvůli svému nastávajícímu odešla z Moravy

Obžalovaný muž ale tvrdí, že ženu nenapadl. „Já byl v ložnici. Šel jsem do obýváku, jestli nechce skleničku vína, ale odmítla ji. Pak jsem se do ložnice vrátil. Když neodpovídala na mé dotazy, šel jsem znovu do obývacího pokoje. Ale už tam nebyla. Viděl jsem otevřené dveře ven,“ popsal u soudu.

O manželku měl strach. Zavolal proto na policii. „Když jsem uviděl policejní auto, myslel jsem, že přijeli na mé zavolání. Řekli, že jsem spáchal trestný čin. Když řekli, že jde o vraždu, byl jsem konsternovaný. Chytili mě za ruku a nasadili pouta,“ prohlásil obžalovaný.

Jeho manželka se za něj provdala před čtyřmi roky. „Když jsme se seznámili, byl to muž snů. Odešla jsem za ním z Moravy, kde jsem nechala rodiče i dospělé děti. On se ale časem začal měnit. To z něj udělal alkohol,“ vyprávěla žena.

„Zpočátku otevřel lahev, já vypila skleničku, on zbytek. Později ale začal pít mnohem víc. Za den vypil i pět sedmičkových lahví vína,“ popisovala poškozená.

S alkoholem přibývalo vulgárních nadávek

Jak se stupňovalo manželovo pití, přibývalo podle ní i vulgárních nadávek. „Nejprve jsem byla pro něj kráva, později svině. Nikdy předtím se mě ale nedotkl,“ řekla žena.

Až loni v březnu, když ji chytil za krk, byla podle svých slov jeho chováním tak překvapená, že ji nenapadlo, aby se bránila.

„Hodně to bolelo. Využila jsem okamžiku, kdy stisk krku trochu povolil a utíkala ven. Schovala jsem se u sousedova plotu. Když mi došlo, že mě mohl zabít, zavolala jsem policii,“ vysvětlila žena, která už podala žádost o rozvod.

Lékař popírá, že by měl problémy s alkoholem

Souzený lékař tvrdí, že s alkoholem žádné problémy neměl. „Občas jsem vypil lahev vína, ale nebylo to každý den,“ uvedl.

Jeho žena se domnívá, že motivem útoku mohlo být to, že si dva dny předtím sama koupila v obchodě květiny k MDŽ, navíc asi týden před napadením prý její manžel začal říkat, aby mu vrátila darovaný dům.

Při hlavním líčení vypovídala poškozená z místnosti pro utajené svědky, aby se nemusela setkat se svým manželem, který je už jedenáct měsíců ve vazbě.

Soud v případu zatím nerozhodl. Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků.