Pacienti s rakovinou marně shánějí lék Tamoxifen, výrobce má problémy

6:10 , aktualizováno 6:10

V lékárnách v Plzeňském kraji i jinde v republice chybí lék Tamoxifen, který užívají onkologičtí pacienti. Je to přitom přípravek, který nelze nahradit. Důvodem, proč preparát není dostupný, je to, že český trh opouštějí někteří výrobci a léčiva se exportují do zahraničí.