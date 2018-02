Bruslaři obsadili Bolevák i Hracholusky. Led je zrádný, varují správci

Přestože správci Boleváku každoročně od bruslení na této ploše odrazují, pohybují se tu desítky lidí včetně malých dětí. A to i přesto, že velká část rybníka je bez ledu.

„Bruslení nedoporučujeme, protože nikdo neví, jak je led silný na různých místech,“ připomněl Richard Havelka z úseku lesů a vodního hospodářství plzeňského magistrátu. Odrazuje lidi od bruslení i na ostatních rybnících bolevecké soustavy.

Různou tloušťku ledu způsobují podle Havelky vodní proudy. Čím jsou silnější, tím nad nimi led hůře zamrzá. Havelka odhadl, že na Velkém boleveckém rybníku je led jen na zhruba třetině plochy. „Rybník Košinář také není celý zamrzlý,“ konstatoval vodohospodář.

Vzniku ledu brání nejen spodní proudy, ale i vodní ptáci, kteří zde hledají potravu. Na Boleváku je jich asi tři sta. Z toho je zhruba osmdesát labutí, zbytek tvoří lysky a kormoráni.

„Zimují tu, plavou, víří vodu a tím udržují hladinu bez ledu,“ vysvětlil Havelka.

Aby byl led na Boleváku o něco bezpečnější, muselo by podle něj mrznout zhruba dva týdny, a to s teplotami kolem minus 20 stupňů Celsia.

„Loni na pár dnů takto Bolevák zamrzl. Bylo to první týden v únoru, tehdy bylo minus 15 stupňů,“ prohlásil Havelka (více v článku Bolevák po letech pořádně zamrzl, je z něj ráj bruslařů i běžkařů). Ani při podobných mrazech, ale není podle Havelky bruslení na Boleváku bezpečné.

To, že se bruslí na šumavském Lipně, kde vznikla oficiální bruslařská dráha, je podle Havelky možné jen díky dvacetistupňovým mrazům. „Na Šumavě je daleko větší mráz a dráhu tam někdo kontroluje, měří sílu ledu. Pak to může být veřejná bruslařská dráha. V Plzni to při místních mírných zimách není reálné,“ uvedl.

Na Facebooku se v neděli objevily fotografie lidí, kteří bruslili na přehradě Hracholusky v místech pod železničním mostem v blízkosti Vranova. Led se ve slunci leskne a tři bruslaři brázdí ledovou plochu. Dispečer Povodí Vltavy v Plzni Petr Vicenda uvedl, že u hráze správce naměřil tloušťku ledu devět centimetrů.

„Ale v různých zátokách přehrady je to proměnlivé. Vždy je to na daném člověku, jak zváží riziko, stejné je to na rybníku,“ podotkl Vicenda.

Dodal, že ve vodní nádrži Žlutice na řece Střele hrázný naměřil u hráze led o tloušťce 18 centimetrů.

Síla ledu se měří jen u hráze, a to z bezpečnostních důvodů

Podle Vicendy se měří síla ledu jen u hráze. Je to z bezpečnostních důvodů, zkoumá se, zda led nemůže porušit betonovou hráz. „Ale abychom proměřovali led na celé dvacetikilometrové přehradě Hracholusky, to neděláme,“ poznamenal Vicenda.

„Na Lipně dráhu sledují obce, takže je to tam bezpečné, ale u nás v kraji tomu tak není. Kdyby mrazy trvaly měsíc, tak se dá říci, že led je tlustý 30 centimetrů. Ale nyní tomu tak není,“ komentoval. Pro bruslaře je podle něj nejbezpečnější venkovský rybníček, kde je metr hloubky.