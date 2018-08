Kulturní dům Peklo zavřel statik, narychlo se hledají náhradní prostory

Dlouho zanedbávaná budova v Pobřežní ulici patří městu. Letos se v ní měly odehrát úpravy, aby se odstranily alespoň ty nejpalčivější nedostatky, jako je zastaralé vytápění nebo ostudný stav toalet.

Zanedlouho po tom, co se stavbaři pustili do práce, narazili na zásadní problém. Ukázalo se, že strop nad velkým sálem je v havarijním stavu. Statik po prozkoumaní krovů napadených dřevokaznými houbami a po prověření stavu zdiva nad velkým sálem rozhodl o uzavření budovy.

„Na problém se přišlo při jednom z prvních kontrolních dnů na začátku rekonstrukce. Stavební experti zjistili, že ve velkém sále v oblasti stropu vznikají drobné trhliny,“ popsal radní pro správu nemovitostí města David Šlouf.

Pro vypracování posudku bylo nutné zpřístupnit konstrukci krovu vyvezením přibližně sedmdesáti tun škvárového násypu. David Šlouf uvedl, že bez zahájení částečné rekonstrukce by se na havarijní stav nepřišlo.

Na úpravy budovy letos radnice chtěla dát dvacet milionů korun. To je ale jenom zlomek toho, co by dům potřeboval.

„Měly být vybudovány nové rozvody vytápění, vody, kanalizace, provedena rekonstrukce toalet a vyměněny parkety ve velkém sále,“ řekl náměstek primátora Martin Baxa. Připomněl, že Peklo je památkově chráněné a stavební práce podléhají souhlasu památkářů.

Kulturní akce v Pekle byly naplánovány od listopadu 2018 do června 2019. „Některé z akcí mohou být přesunuty do Depa2015 po odpovídající úpravě prostor,“ uvedl ředitel společnosti Plzeň 2015 Jiří Suchánek.

Dalším řešením mohou být například prostory v Měšťanské besedě, Parkhotelu a v dalších budovách.

„O tom, zda bude město dál pokračovat v dílčí rekonstrukci objektu, tedy v opravě velkého sálu a přilehlých prostor včetně zázemí pro účinkující, nebo přistoupí k celkové rekonstrukci, která představuje náklady až stovek milionů korun, bude muset rozhodnout zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb,“ dodal Martin Baxa.

Že je Peklo ve špatném stavu, se ví velmi dlouho. Město ho převzalo od Armády ČR v roce 2003. Radní plánovali, jak zchátralý objekt zvelebí.

Dosud jedinou pozitivní změnu představovalo v roce 2005 otevření Muzea generála Pattona. Rekonstrukci odsouvala skutečnost, že si radní dosud nedokázali ujasnit, jak město objekt využije.

Soubor budov zvaný Peklo v Pobřežní ulici tvoří tři části. Nejblíže ke Karlovarské třídě je Fischerova vila vybudovaná v roce 1886. Na začátku 20. století byla postavena budova s velkým společenským sálem. Vilu a sál pak v roce 1938 spojila střední část komplexu. Po roce 1948 spravovala Peklo Krajská odborová rada a od roku 1987 do roku 2003 armáda.

Fischerova vila nepatří městu a je v pořádku. Zbývající části komplexu jsou na tom o poznání hůř.

Kulturní dům Peklo se dočká částečné rekonstrukce (7. února 2018)