Dovolené a život na úrovni. Bankéřku soudí za zpronevěru 12 milionů

Obžalovaná Helena K. dnes k soudu nepřišla. Prostřednictvím svého advokáta Michala Bernáška písemně požádala soud, aby jednal v její nepřítomnosti.

Šéfové v bance o ní mluvili jako o nejlepší bankéřce, kterou znají. Také od klientů na ni slýchali jen slova chvály. Když ale banka před třemi roky na zpronevěru přišla a vše zdokumentovala, zjištěná škoda se vyšplhala k sumě přesahující 12 milionů.

Protože obžalovaná u soudu nebyla, četl soudce její výpověď z přípravného řízení. Loni při výslechu na policii se žena ke všemu přiznala a mimo jiné uvedla, že když případ začali vyšetřovat kriminalisté, pokusila se o sebevraždu. Většinu peněz už bance vrátila.

„Nemůžu se vyjádřit k jednotlivým případům, protože si je nepamatuji. Vůbec nevím, co mě to napadlo. Vím ale, že jsem peníze chtěla vrátit. Tři klienti mi myslím řekli, že mám jejich peníze investovat jako své. Já v té době měla účet u konkurence, která měla vyšší úroky. Myslela jsem, že na něj peníze převedu, ony se zhodnotí, a vrátím jim je zpátky. Ale peníze jsem začala používat pro svoji potřebu,“ přiznala Helena K. na policii.

Sama jsem byla překvapená celkovou částkou, tvrdí obžalovaná

Státní zástupkyně Blanka Míková napočítala 83 transakcí, kdy bankéřka peníze převáděla bez vědomí klientů na své účty, převáděla je na účty jiných poškozených nebo peníze, které klienti přinesli v hotovosti, nepřipsala na jejich účty, ale nechala je.

„Pořád jsem si říkala, že prodám zahradu, která měla hodnotu kolem pěti až šesti milionů korun a z toho peníze vrátím spolu s něčím navíc. Ale nemovitosti se držely dole, tak jsem s tím čekala. Jenže pak se začaly v bance šetřit transakce a bylo pozdě peníze vracet. Sama jsem byla překvapená celkovou částkou. Nevedla jsem si evidenci, ale měla jsme v hlavě, že je to kolem čtyř milionů korun. Doma jsem to nikomu neřekla. Bance už jsem vrátila 8,8 milionu,“ uvedla do spisu Helena K.

Na co tolik peněz potřebovala? Vysvětlila to tím, že když prodali chatu, utržené miliony šly do bydlení a dovolených. Zvykli si na vysokou životní úroveň a nákladný životní styl.

Rodinu měla tak ráda, že jim nedokázala nic odmítnout

„Když se všechny peníze utratily, nebyla jsem rodině schopna nic odmítnout. Do financí nikdo neviděl. Netušili, že peníze z prodeje chaty už došly a z čeho je dál vše financováno. Já je měla tak ráda, že jsem jim nedokázala nic odmítnout,“ tvrdila žena, která plánovala, že před odchodem do důchodu všechny peníze klientům vrátí.

V současné době po ní banka požaduje doplatit posledních 1,46 milionu korun.

Jak je možné, že ani klienti na převody statisíců a milionů korun ze svých účtů nepřišli sami? Že něco není v pořádku se dozvěděli, až když jim volali z banky.

Většině poškozených výpisy z účtů chodily jednou do roka nebo vůbec.

„Když jsem se ptala, proč mi nechodí výpisy, bankéřka řekla, že když na účtu nejsou pohyby, výpisy neposílají,“ uvedla při výslechu klientka, z jejíhož účtu obžalovaná podle spisu odeslala dohromady téměř pět milionů korun.

Ve výpovědích téměř všech poškozených zaznělo, že ochotné bankéřce po celou dobu plně důvěřovali. Soud bude pokračovat výslechy svědků. Obžalované hrozí až deset let vězení.