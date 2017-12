Když opět otevřít hospodu, tak bez EET a s kuřáky, říká bývalý hospodský

Josef Nosek ještě před rokem pracoval jako hospodský v Bušovicích, malé vesnici na Rokycansku, kde žije na šest stovek lidí. Když byla zavedena EET, práci opustil a začal dělat v továrně.

„Ještě horší než EET je protikuřácký zákon. Když máte deset štamgastů a devět z nich kouří, tak než aby mrzli venku, kouří raději doma v teple,“ vysvětlil Nosek. Po jeho odchodu se v jediné hospodě ve vsi začali střídat nájemci.

Nosek tvrdí, že k práci, kterou měl mnohem raději než práci ve fabrice, by se rád vrátil. „I když v zimě to bylo takzvaně z ruky do huby, v létě se zase dalo vydělat. Ale hlavně mě to bavilo,“ vylíčil Nosek, který by se k původnímu povolání vrátil za podmínky, že by se dalo v hospodě kouřit a že by bylo zrušeno EET.

Mluvčí Plzeňského Prazdroje Jitka Němečková uvedla, že od zavedení EET ukončilo svou činnost v Česku 1 500 odběratelů pivovaru. „Nejvíce hospod zavřelo v regionech s menším počtem obyvatel, jako je Vysočina, Jihočeský kraj a jihozápad Plzeňska,“ dodala.

Za rok po zavedení EET a následném zákazu kouření zaniklo v Česku zhruba tři tisíce restaurací, což je necelá desetina z odhadovaného celkového počtu. Na výroční konferenci Asociace hotelů a restaurací ČR to prozradil její prezident Václav Stárek.

Krizová situace je u pivnic či venkovských restaurací

Podle něj počet restaurací ubýval rychlejším tempem než v předešlých letech. Krizová situace je podle něj u pivnic či venkovských restaurací, jejichž provozovatelé se s novou regulací hůře vyrovnávají. „Hospoda na venkově se dnes opravdu provozuje jen jako srdcová záležitost. Není to živnost k tomu, aby někoho uživila,“ upozornil Stárek.

Hodně malých živnostníků letos zažilo i kontrolu finančního úřadu. „V Plzeňském kraji je zaregistrováno k EET 12 995 provozoven. Pracovníci Finanční správy jich zkontrolovali přibližně 24 procent,“ uvedla mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Michaela Hošťálková.

Ze 4 825 kontrol se našlo pochybení v 18 procentech případů

Bylo provedeno celkem 4 825 kontrol dodržování povinností zákona o evidenci tržeb, z toho 4 214 kontrol zajistila Finanční správa a 611 kontrol Celní správa. Kontroloři Finanční i Celní správy našli pochybení ve zhruba 18 procentech případů.

Nejvyšší pokuta v Plzeňském kraji byla udělena Finančním úřadem pro Plzeňský kraj ve výši 150 tisíc korun. „Jednalo se o závažné porušení zákona o evidenci tržeb, když kontrolou bylo zjištěno, že podnikatel i opakovaně vydával takzvané předúčtenky. Jedná se o formu předběžné účtenky bez patřičných náležitostí podle zákona o evidenci tržeb, zejména pak bez povinných kódů FIK a BKP a podnikatel pak pouze na vyžádání zákazníka vystaví účtenku splňující zákonem stanovené náležitosti,“ popsala Hošťálková. V Plzeňském kraji nemuseli kontroloři přistoupit ani v jednom případě k uzavření provozovny.