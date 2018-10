Policie řeší týrání zvířat ve Zbůchu, veterinářka musela utratit koně

Pavel Dobízl kouká z okna svého domu přímo na výběh. V minulosti s majitelem pozemku spolupracoval, ale rozešli se ve zlém.

„Vůbec se o ně nestarali. Chodili sem jednou dvakrát týdně. Koně věčně trpěli žízní. Když jsem se ozval a něco si dovolil říct, ještě se to těm lidem nelíbilo,“ uvedl.

Za pravdu mu dává sousedka, jež má v lokalitě zahrádku a pravidelně na ni chodí. „Ve čtvrtek jsem tady zrovna byla. Neměli ani vodu, ani stéblo sena. Celý den hrabali nozdrami do holé země. Je hrozné, co zvířata musela vytrpět. Jsem z toho celá na větvi,“ líčila seniorka.

Podle jejích slov hladoví koně často utíkali na zelené prostranství nedaleko tamějšího domova s pečovatelskou službou. „Potřebovali se zkrátka napást. Lepší to nebylo ani s vodou. Vždyť ji dostávali ze špinavého potoka, co tady teče. Jsou to skoro splašky,“ ukazovala žena.

Vše se změnilo k horšímu po výměně personálu

Doplnila, že původně se ve výběhu nacházelo devět koní. Když se zpráva o hrozné situaci rozšířila, vlastníci si pro svá zvířata, která tady měla ustájená, začali jezdit. „Dneska už tu zbyli jenom čtyři. Před chvíli sem někdo konečně přijel a nakrmil je,“ doplnila seniorka.

Zachránit jednoho ze zbědovaných koní dorazila chovatelka z nedaleké vesnice. Vyhublé zvíře, které trpí zdravotními problémy, chtěla co nejdříve dostat pryč. „Nemohla jsem ho v takových podmínkách nechat už ani minutu,“ řekla krátce.

Negativní zkušenost má rovněž Lucie Urbánková. Před několika lety sem chodila s dcerou jezdit. „Dřív tady pracovali jiní lidé a všechno fungovalo. Pak se personál vyměnil a šlo to k horšímu. Nemohla jsem přihlížet třeba tomu, jak kovář do zvířat mlátil kovovými tyčemi,“ popsala.

Nejednou se stalo, že zvířata doběhla až k hlavní silnici, kde je většinou někdo z místních chytal. „Někteří už si v minulosti stěžovali a volali policii. Skončilo to ale vždycky tak, že koně si odvedli zpátky,“ sdělila Urbánková.

Veterinářka musela jedno zvíře v sobotu utratit

Do soukromého areálu ve Zbůchu zamířila veterinářka už v pátek. Podle serveru krimi.cz se jedno zvíře nacházelo v kritickém stavu. Lékařka mu podala posilující injekce a naplánovala jeho odvoz na další den. Ani tato pomoc ale nestačila. „Zvíře jen leželo, chrlilo krev, nepomohly ani kapačky,“ napsal web.

Policejní mluvčí Hana Kroftová potvrdila, že v sobotu muselo být zvíře utraceno. Příčinou byla podvýživa a dehydratace.

„Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu týrání zvířete. Veškerými okolnosti tohoto případu se budou policisté nadále zabývat,“ informovala.

Včera v podvečer zastihla na pozemku redakce MF DNES bývalou majitelku čtyř koní, kteří jako jediní ve výběhu zůstali. „Každý z lidí, kteří to nechali zajít takhle daleko, by si měl sáhnout do svědomí,“ rozčilovala se.

Provozovatel areálu se odmítl k celé situaci vyjádřit.